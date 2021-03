Venku před sportovní halou, v níž je Očko vybudované, totiž čekali senioři ve frontě, zatímco v samotné tělocvičně byl před soustavou boxů Očka poměrně velký prázdný prostor. „Měl jsem pár připomínek, že by se mělo více využít čekárny u vstupu do budovy a vyplňování registračních dokumentů přesunout do nevyužitého prostoru, aby v tomto počasí senioři nemuseli stát venku,“ vysvětlil Martin Kuba.

Organizace práce v jihočeských Očkovacích centrech je výborná, což uznávají všichni ti, kdo jimi již prošli, jenom stále nejsou využita na plnou kapacitu. „Vakcín chodí málo do celé republiky, to je základní problém,“ konstatoval hejtman. „My se soustředíme na to, aby vakcíny nikde neležely a vyočkovaly se co nejrychleji. Máme připravený plán a už pět dní dopředu přesně víme, jak s dávkou naložíme a jak vakcíny rozdělíme do okresních poboček. Vakcíny pak během tří čtyř dnů vyočkujeme. A připravujeme se na duben květen, kdy by těch vakcín mělo přijít už opravdu hodně. V té době bude čas přeočkovat lidi, které očkujeme dnes, a dál očkovat nové příjemce. Jsme připraveni jet potom sedm dní v týdnu a postupně navyšovat provozní hodiny na dvanáct až šestnáct denně, abychom kapacitu Oček maximálně využili.“

Nyní jižní Čechy dostávají vakcíny od společností Pfizer, Moderna a Astra Zeneca. Pfizer a Moderna jsou určeny pro veřejnost, AstraZenecu dostávají pedagogové a zdravotníci.

Očkovací centrum v Českém Krumlově provoz také postupně rozšiřuje. V minulém týdnu očkovalo ve středu a čtvrtek podle množství dodaných vakcín. A tento týden malý počet lidí už v pondělí, avšak pokračovalo i v úterý, středu a čtvrtek. „Příští týden to zase vypadá na tři dny,“ uvedl Vojtěch Remeň, předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov. „Od dubna už se nám snad podaří naplnit čtyři až pět dní v týdnu a pojedeme opravdu na plnou kapacitu.“

Krumlovské Očko nyní aplikuje vakcíny Pfizer a Astra Zeneca, občas přijde malé množství vakcín Moderna. „Moderna je většinou určena pro specifické skupiny, jako jsou pracovníci sociálních služeb, Integrovaného záchranného systému a podobně, které ale očkujeme v nemocnici,“ vysvětlil Vojtěch Remeň. „To bývá jenom tak deset dvacet lidí.“ Většina pedagogů v okrese byla naočkována minulý týden, tento týden je na řadě dalších dvě stě a zbývající se postupně přihlašují. Stejně se ještě nechávají doočkovat jednotlivci z řad zdravotníků. Hlavní nápor sedmdesátníků plus je naplánován na tento a příští týden, do toho přicházejí ještě někteří osmdesátníci plus.

Současná situace ohledně šíření covidu-19 a jeho mutací v Jihočeském kraji není dobrá. „Komplikuje ji fakt, že k nám dorazila vlna onemocnění z okresů na severu,“ říká Martin Kuba. „Je to opravdu vidět na extrémním nárůstu počtu hospitalizovaných na lůžkách ARO a JIP. Vyzývám všechny Jihočechy, aby to opravdu brali vážně. Může se zdát, že se čísla budou celorepublikově zlepšovat, ale u nás se zatím zlepšovat nebudou. A potřebujeme to zvládnout kapacitou jihočeských nemocnic. Nevyrobíme dalších 150 lůžek ARO a JIP. Na to nemáme lidi, přístroje, kapacity. Prosím všechny, aby byli opatrní. A brali to vážně.“