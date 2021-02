"Situace, která vznikla nedohodou vlády a opozice v Poslanecké sněmovně, staví hejtmany do role, kdy máme být těmi, kteří během 48 hodin rozhodnou, zda je nebo není třeba nouzový stav. Jako hejtmani jsme na odpovědnost připraveni, ale tato je systémově nesprávné řešení. Zvlášť ve chvíli, kdy řešíme pandemii, která není ničím nová a trvá řadu měsíců," uvedl Martin Kuba a dodal, že právě toto jsou chvíle, kdy je nutné v zájmu fungování společnosti a ochrany životů lidí najít širokou politickou shodu.

"Lidé musí vědět, jak a proč budou opatření dál fungovat a jaká dávají smysl. Jako hejtmani, kteří žijeme ve svých krajích, odmítáme, abychom zase za pár dní měnili pravidla podle toho, zda dojde nebo nedojde ke shodě v parlamentu a nebo zda tento postup obstojí nebo neobstojí před ústavním soudem," dodal Kuba.

Opatření ministerstva zdravotnictví představená ministrem zdravotnictví Blatným podle hejtmana Kuby ukazují, že zdaleka ne všechna opatření jsou vázána na trvání nouzového stavu a budou platit i nadále.

"To je také to, co většina hejtmanů dlouhodobě říká. Nouzový stav je pouze právním rámcem a zdaleka neurčuje, zda musí nebo nemusí být zavřené malé obchody a provozovny," upřesnil Martin Kuba a zdůraznil, že podle jeho mínění se především díky nešťastné komunikaci opatření nouzový stav bohužel stal politickým symbolem boje proti pandemii.

"Fakticky to tak ale není, a už dávno bylo možné řešit to novou pandemickou legislativou, která by dokázala účinně bojovat s pandemii a nezasahovat někdy až nesmyslně do svobod a práv občanů," dodal a vyzval členy vlády i opozice, aby si společně s hejtmany sedli ke stolu a našli společná řešení, která budou dobrá, dlouhodobě udržitelná a provedou republiku touto pandemií.

"Jako hejtmani se připojujeme k názoru prezidenta republiky, že taková politická jednání jsou nutná, a žádáme proto pana premiéra a předsedy našich opozičních stan, aby si s námi sedli k jednomu stolu," uzavřel.