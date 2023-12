Hrad Helfenburk, to je rozsáhlá zřícenina gotického hradu nedaleko Bavorova, který v roce 1355 založili čtyři bratři Rožmberkové. A už mnoho let je také silvestrovským výletním cílem pro stovky lidí. Nejinak tomu bylo letos. Hned po otevření hradní brány v 10 hodin se do něj začal hrnout štrúdl turistů.

Mezi nimi také manželé Krumpovi z Prachatic. „Že bychom to měli jako tradici, to nemáme, ale pravidelně chodíme na novoroční výšlap na Libín nebo do Zbytin. Právě tam vyrážíme zítra, máme to kousek,“ svěřila se Anna Krumpová. „Ale jelikož pocházím z Vodňan, na Helfenburku jsem už byla mockrát.“

Nejen Silvestra, ale také narozeniny a zároveň konec profesní kariéry přijel na Helfenburk oslavit Miroslav Prokeš. Na hrad dorazil na historické motorce Jawa 350 roku, typ Normandie. „Motorka má rok výroby 1958. A já jsem rok výroby 1965, takže mi je dneska přesně padesát osm let. A aby toho nebylo málo, tak k dnešnímu dni končím u policie,“ vysvětlil, proč je pro něj letošní Silvestr tak důležitý. „K policii jsme nastoupil jsem 1. dubna 2002, takže jsem u ní odsloužil jednadvacet let a osm měsíců.“ Do výslužby odchází ze strakonické kriminálce, kde vyšetřoval dopravní nehody.

Na Helfenburk dorazil s manželkou a psem Beníkem. Měli tam dostaveníčko s kamarády-včelaři. „Moje manželka je předsedkyně prachatické základní organizace Českého svazu včelařů a já si teď dodělávám dálkově blatenskou školu, obor včelař, aby ze mě do těch šedesáti ještě něco bylo,“ smál se. A zároveň nastínil i další z plánů. „Rádi bychom založili novou tradici, silvestrovský sraz motorek tady na hradě. Tak uvidíme, snad se zadaří.“