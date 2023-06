Stovka provazochodců nejen z Česka, ale i ze zámoří, se sjela do Českého Krumlova, aby od čtvrtka do neděle změřili síly při přecházení více než desítky lan natažených vysoko nad historickým centrem města. Ale vyřádit se na lajnách bude moct i veřejnost: ve slackline akademii v městském parku.

Highline Festival Český Krumlov. | Video: Se svolením DMO Český Krumlov

Jde už o třetí ročník této unikátní provazochodecké akce. „Spousta lidí nemá přesnou představu o tom, co to vůbec highline je. Je to jedna z disciplín slackline a jde o lajny natažené vysoko nad zemí,“ přiblížil na úvod jeden z pořadatelů festivalu Lukáš Černý. Popsal také, jak s festivalem začínali. „Za nultý ročník bereme naše krumlovské vystoupení se Slackshow před pár lety, na které jsme sem byli pozvaní. To nás tu bylo jen pár. Nadchlo nás to tak, že jsme se zeptali, jestli by nás nemohlo přijet víc a jestli by se tu nenašlo místo, kde natáhnout highline. A tak to všechno začalo. Ovšem je třeba podotknout, že bez spolupráce s městem, zámkem a dalšími organizacemi by takový festival vůbec uspořádat nešlo.“

Pozor! Lezení na výškových lajnách je jen pro akreditované lezce.

Pro lezce z Čech, Evropy i zámoří je připraveno 14 různě dlouhých a různě obtížných výškových lajn v délce od 25 do 235 metrů. Zatímco v loňském roce se do sportovní části registrovalo 50 lezců, letos je účast jednou taková, přičemž polovina účastníků je ze zahraničí.

„Propojili jsme výškové body města a vytvořili atraktivní program, který se bude odehrávat za běžného provozu a života v ulicích od čtvrtka do neděle, chceme tím potěšit a zapojit všechny generace, místní i návštěvníky města,“ láká na program Martin Hák, spoluorganizátor festivalu.

Ve středu večer je od 18 do 21 v Egon Schiele Café zahajovací večer festivalu v Široké ulici se skupinou Hrajeto, kde zároveň Slackshow předvedou svoje umění. Slavnostní zahájení, také veřejné, je v pátek ve 12.30 na náměstí Svornosti za účasti Schwarzenberské gardy a starosty města. „Ve čtvrtek a v pátek bude pro všechny krumlovské školky a školy v městském parku akademie, máme radost i z toho, že se nám podařilo rozjet projekt kina v Prádelně, kde budeme promítat po tři večery od čtvrtka do soboty tři filmy,“ zve Martin Hák. „Na náměstí se budou od spořitelny k hotelu OldInn na náměstí v sobotu běhat vyřazovací rychlostní závody nebo, což bude asi největší show, budou závodníci na náměstí skákat triky a diváci je budou hodnotit.“ Jedinečnou atmosféru bude mít také noční „ohňový“ sjezd Tomáše Valenty na slack boardu ze zámecké věže. Ten si nenechte ujít v sobotu ve 22 hodin.

Podívejte se na program festivalu:

Program Highline Festivalu Český Krumlov.Zdroj: Se svolením pořadatele

Chybět nebude doprovodný program v podobě koncertů, workshopů, besed či kina pro veřejnost v klubu Prádelna v Hradební ulici. Diváky pobaví také pouliční artisté a kejklíři.

Pokud by vás umění akreditovaných highlinerů a slacklinerů zaujalo natolik, že byste si chůzi po provaze chtěli také vyzkoušet, budete mít jedinečnou možnost ve čtvrtek 22. června v Městském parku od 15 do 16 hodin. Nebo kdykoliv sami, slackline park je otevřen od středy do neděle.

Zdroj: Se svolením DMO Český Krumlov

„Tváří letošního festivalu je Anče Hanuš Kuchařová, která chodila po lajnách na čtyřech kontinentech, nad pouští, ledovcem i nad mořem ve výšce jednoho kilometru nad zemí. Bývalá držitelka evropského rekordu, zakladatelka Slackline Academy, která výšky miluje tak moc, že ve vzduchu dokonce řekla Ano svému muži,“ dodává Martin Hák.