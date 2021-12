Betlémy nyní můžete obdivovat v řadě míst na Českokrumlovsku při zimních procházkách. Najdete je v kostelích i v jinde v interiérech, prohlédnout si je můžete za okny a ve výlohách velešínského náměstí a navštívit můžete i výstavu betlémů ve velešínském Kantůrkovci s velkým Rouhovým betlémem.

V Českém Krumlově zdobí náměstí betlém v podobě tradičních dřevěných hraček, ale v obřím provedení. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Některé venkovní betlémy v regionu si můžete prohlédnout zde a těm, které jsou vám milé, dát svůj hlas. Jsou z rozličnýchch materiálů a je vidět, že fantazii se meze nekladou. Pokud víte o dalším, který vám v anketě chybí, pošlete nám ho na adresu redakce.ceskokrumlovsky@denik.cz a my ho do ankety přiřadíme. Hlasovat je možné až do Tří králů 6. ledna 2022 do 20.22 hodin.