Velký zájem o ledové plochy z řad klubů i ostatní sportující veřejnosti a příslib státních dotací podpořily na jihu Čech plány na stavbu nových nebo rekonstrukce současných zimních stadionů. V Hluboké nad Vltavou už mají v ruce konkrétní plány. V Českém Krumlově a Táboře už výrazně pokročily úvahy nad investicí, v Prachaticích zatím chtějí prověřit možnosti.

Asi nejdále jsou přípravy v Hluboké nad Vltavou. Krytý stadion by podle starosty Tomáše Jirsy měl nahradit současnou ledovou plochu pod širým nebem. Stadion, který nese jméno Miroslava Dvořáka, legendárního obránce a Hlubočáka, byl postaven v roce 2000. Projekt se chystá třeba i s hokejovými hráči, kterých dnes žije ve městě celá řada, včetně mistrů světa nebo hráčů NHL. „O všem postupně informujeme Národní sportovní agenturu. Právě tu bychom rádi požádali o dotaci na realizaci projektu,“ říká Tomáš Jirsa. Už příští rok by se mohlo začít stavět.

V Hluboké nad Vltavou plánují podle projektu Ateliéru 8000 stadion, který má sloužit HC Knights Hluboká, klubu z VŠTE pro Univerzitní ligu nebo třeba veřejnému bruslení všech generací. Kapacitu má mít až 1000 diváků pro hokej. Nová víceúčelová hala v Hluboké nad Vltavou může bez ledu sloužit pořádání dalších společenských, kulturních a sportovních událostí. Náklady jsou odhadovány na 156,2 milionů korun bez DPH.

Také Český Krumlov připravuje projekt nového zimního stadionu. Podle místostarosty Martina Háka by měl být nový zimní stadion ve sportovní zóně na Chvalšinské ulici v Českém Krumlově prvním projektem její velké proměny. Podle Martina Háka se pak postupně budou rozpracovávat další záměry.

Vzniknout by mohly i všesportovní hala, venkovní koupaliště nebo nový plavecký a wellness bazén. „Ve hře je i výstavba fotbalové tribuny se zázemím pro fotbal a atletiku,,“ říká Martin Hák. „Osobně jsem přesvědčen, že výstavba moderního zimního stadionu a postupná realizace všech dalších sportovních staveb na Chvalšinské je obrovským přínosem nejen pro místní děti, mládež a dospělé, ale zvyšuje potenciál Českého Krumlova i na poli cestovního ruchu,“ dodává Martin Hák.

Stavba zimáku je ale podmíněna získáním dotace. Celkové náklady, včetně demolice současného stadionu, se odhadují na 137 milionů bez DPH. Dotace může být 90 milionů. Stavět by se mohlo začít v roce 2023. Celoroční provoz, jedna hrací vnitřní plocha a menší víceúčelová venkovní – v zimě pro bruslaře, přes léto pro jiné sporty. To je část uvažovaných parametrů nového zimáku a sousední plochy v Českém Krumlově.

Také v Táboře uvažují o nové ledové ploše. Poptávce současný stadion nestačí. Radní už proto odhlasovali, že bude zpracována projektová dokumentace kvůli případné žádosti o dotaci. Menší ledová plocha, která by vznikla, by byla ekonomičtější při celoročním provozu. Nynějšímu stadionu by zůstal sezónní provoz. Ani v Táboře se ale projekt za odhadovaných 60 milionů bez DPH bez dotace neobešel.

S nápadem postavit zimní stadion v Prachaticích přišel začátkem letošního roku zastupitel a sportovec Michal Piloušek. Přes Národní sportovní agenturu zjistil, že na postavení zimního stadionu je možné získat dotaci ve výši sedmdesáti procent nákladů. Prachatickým zastupitelům se nápad líbil, a tak svolili, aby Michal Piloušek zjistil více informací jak o provozu, tak o možnosti získání dotace. Možná ještě letos by tak mohli zastupitelé rozhodnout, zda zimní stadion opravdu chtějí. Žádat o dotace z Národní sportovní agentury letos nebudou. Zda požádají v příštím roce se bude rozhodovat při sestavování rozpočtu města pro rok 2022.