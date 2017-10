Hned dvě jubilea slavila paní Alžběta v Křemži

Křemže - Dvě výročí slavili obyvatelé Domu s pečovatelskou službou (DPS) v Křemži.

Oslava se týkala Alžběty Stropkové, dlouholeté obyvatelky domova.



„Paní Stropková slavila krásných 90 let a také 20 let života v DPS,“ sdělila sociální pracovnice Alena Nováková. „Paní Alžběta se narodila 23. října roku 1927. A do domu s pečovatelskou službou se nastěhovala těsné před svými 70. narozeninami v roce 1997.“



Pracovníci DPS vzkazují: „Všichni přejeme mnoho dalších let spokojeného života se stejnou vitalitou.“ A k přání se přidává i redakce Českokrumlovského deníku, neboť paní Stropková je jeho věrná čtenářka a zajímavosti, které v něm najde, si ukládá. Přejeme mnoho radosti a dobré nálady!