Kolem stavení Jaroslava Klíchy ve Stříteži je živo. O domácí zvířata tam není nouze. Kočky a pes jsou samozřejmostí, uvnitř návštěvníkovi neujde pohled na několik akvárií.

„Také mám asi osm andulek, ale jinak momentálně chovám hlavně holuby, slepice a husy,“ říká chovatel. „Dřív jsme měli ještě králíky a kozy, ale teď už jsem si nechal jenom to – když to řeknu jednoduše – čemu se nasype zrní. K lásce ke zvířatům vedu i naše kluky. A stejně tak i pěstounské děti.“

Chovu Jaroslava Klíchy nyní vládne jaro, takže elektrická líheň jede naplno. Nahřívají se v ní vejce slepičí a husí, případně i kachní. A v chovatelském areálu přibývá štěbetající drůbeží drobotě.

„Vajec mám teď hodně,“ přitakal Jaroslav Klícha. „Všechna ale strkám do líhně, nebo je rozdávám.“ Třeba vedle asi třiceti slepic má nyní šedesát kuřat. Jsou to slepice plemen Amrock, nebo-li amroksky, a australky. „Mám velké černé australky, velké amroksky jsem si pořídil letos, zatím to jsou jenom kuřátka. Pak mám amroksky zdrobnělé a hempšírky zdrobnělé,“ vyjmenoval chovatel. „Ty celé černé, jako by čarodějnické slepice, co jsem vystavovalv Kaplici, už nemám.“ Tyto cemanské slepice budily na Kaplickém ušákovi pozornost, neboť mají černý i hřebínek a běháky. „Přišla kmotra liška a za noc bylo po nich. Jednou jsem zapomněl zavřít, a lišce to neuniklo.“

Jaroslav Klícha pečuje i o více než stovku holubů šesti plemen. Ve voliérách mu vrkají holubi Benešovský červený, Kariér, holub bronzovokřídlý, skřivan, rakovnický kotrlák a poštovní holubi. „S poštovními holuby jsem jako kluk začínal. Už je netrénuji, mám je jen pro parádu. Mám tady smůlu s dravci. Teď se sem naučil lítat sokol, takže jsem jenom sbíral peří po zahradě. A přes zimu mi jestřáb sežral čtyři pět mladých slepiček, které jsem si pořídil loni.“

Z holubů má nejraději kotrláky. „Letos se k nim bohužel dostala kuna a 23 jich zakousla. Tak jsem je, chudáky, ubytoval ve voliéře. Kotrláci se vyznačují leteckou akrobacií ve vzduchu. Vyletí nahoru a pak dělají kotrmelce dolů, což je fantastický pohled. Potřebuju je rozmnožit, protože Jihočeský kraj je na ně chudý. Těchto plemen se tu chová málo.“

Husy má Jaroslav Klícha dvě. A nyní k nim přibyla čtyři již odrůstající housata. „A tři menší,“ doplnil Jaroslav Klícha. „Husa pořád snáší, takže nějaká housata ještě budou. A přivezl jsem si také vajíčka kachen – mám tam jedenáct dvoudenních kachniček.“ Husí pár tvoří houser husy landeské a husa slovenská. „Což je geniální mix na maso. Mladí houseři mají sedm osm kilo.“

O omezení svého koníčka neuvažuje. „Pořád mě to baví a myslím, že bavit ani nepřestane. Teď je období mláďat, a to je na tom to nejhezčí.“