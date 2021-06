Vyučil se v oboru mechanik elektronických zařízení a začal pracovat pro budějovický Elektroservis. Jeho první zvukařská zkušenost přišlav roce 1972, kdy začal zvučit legendární budějovické The Fellows. Jména jako Honza Král, Jirka Císler, Franta Ryba nebo Míra Strnad se stala pojmem a skupina pro svůj zápaďácký repertoár, ojedinělý a v té době nadčasový, progresivní zvuk, velmi oblíbenou a vyhledávanou. Tehdejšímu komunistickému režimu ale byla trnem v oku.

Pod svícnem bývá tma a nejinak tomu bylo i ve chvíli, kdy si je pod sebe vzala Krajská organizace socialistického svazu mládeže. Skupina se přejmenovala na Záře, rozšířila se o dechovou sekci a hrála dál.

„Řekl bych, že tehdy zněli dost podobně jako americká skupina Chicago a mě se to moc líbilo,“ vzpomíná Honza Friedl. Když se přestěhoval do Loučovic, seznámil se s Františkem Táchou a přešel od big-beatu k hudbě folkové a country. Spolu s ním a dalšími stojí za konáním loučovické přehlídky, které říkali Setkání. i když oficiálně zněl název Festival folk a country Loučovice. Byla hodně známá a vystupovala na ní plejáda skupin a interpretů nejen z jižních Čech.

Uhlí po strop

Přes zvučení skupiny Sem Tam a díky Vojtovi Zíchovi se dostal k nezapomenutelným Minnesengrům, kde působilv letech 1985 – 1992. Poté následuje zvukařské spojení se skupinami Žalman a spol, Nezmaři, Weekend a Michal Tučný, Asonance a dalšími, od roku 2004 spolupracuje s Vlastou Redlem. „Zvukařina je taková alchymie, ať už na koncertě či ve studiu. Vše je potřeba správně vychytat a musí se tomu ze sebe dát vše. Taky je to o komunikaci a setkávání lidí v tom ojedinělém společenství zvaném muzika. Třeba ozvučit společný koncert Vlasty Redla s kapelou a Hradišťanu je náročné a pro mne pokaždé výzvou,“ říká.

Začátkem 90. let se přestěhovali s rodinou do Vyššího Brodu a v roce 1993 vzniká hudební studium. „Prostory studia vznikly ze sklepů, kde bylo po strop uhlí,“ vzpomíná. Od té doby jeho studiem prošlo hodně muzikantů a vzniklo kolem 2000 nahrávek. Práce u něj ve studiu je o přátelství, která díky muzice vznikají. V dané chvíli je podmíněna tou nejlepší snahou vytvořit společně to nejlepší. Jeho jméno je také spjatos ozvučením festivalů Prázdniny v Telči nebo Okolo Třeboně.

Z luk za pult

Další vášní Honzy Friedla je myslivost. K té se vlastně dostal díky psům, jeho oblíbeným loveckým plemenem je flat coated retrívr. Nyní má dva a jednoho německého křepeláka.

„Věnuji se myslivosti dvacet let a stejně dlouho pomáhám při senosečích zachraňovat srnčata, což je právě v téhle době,“ uvádí. Myslivci se je snaží zajistit a když je posekáno, vypustí je. Srnčata se drží až šest hodin a po vypuštění se vrátí na místo, kde je záchranáři našli. Srna si pak to své malé najde. Velkým pomocníkem jsou v poslední době drony s termokamerou. „Dokážou výborně pomoct a díky nim se hodně srnčat najde,“ dodává Friedl.

Letos si díky vynucené hudební přestávce mohl na louky odskočit častěji a na delší dobu, ale zanedlouho se už zase za zvukařským pultem bude pohybovat na koncertech a festivalech. „Doufám, že už žádné pauzy nebudoua s muzikanty a lidmi se budeme potkávat hlavně při muzice,“ uzavírá.