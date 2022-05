Horalské hry se siláckými disciplínami se vracejí do Benešova nad Černou

Atraktivní disciplíny, jako vrh valounem či kamennou kabelkou do dálky, hod kládou, kladivem nebo hod balíkem slámy do výšky si budete moci užít v sobotu v Benešově nad Černou. Do Benešova se totiž vrací oblíbené Horalské hry.

Horalské hry si můžete v sobotu užít v Benešově nad Černou. | Foto: Pavel Ptáček