Po dlouhých 81 letech se opět rozezněly zvony na hořické věži v plné kráse. Městys nechal zvony vyrobit u příležitosti oslav 750 let od první písemné zmínky o Hořicích na Šumavě. Oslavy si nenechalo ujít množství lidí nejenom z Hořic na Šumavě, ale na takovou událost se sjeli i lidé z okolí. Dva nové zvony si mohli zblízka prohlédnout v sobotu před kostelem, než byly po požehnání vyšebrodskými cisterciáckými mnichy vyzvednuty do věže.

„První písemná zmínka o Hořicích je z roku 1272,“ připomněl starosta Hořic na Šumavě Martin Madej. „U příležitosti oslav jsme se rozhodli pořídit nové zvony, které si k oslavám darujeme. Proto jsme na ně uspořádali veřejnou sbírku. Všem moc děkuji za příspěvky, příspěvků bylo zhruba 220, což je velice krásné. Všichni přispěvatelé jsou zde zveřejněni a jsou pro ně připraveny pamětní listy a medaile.“ Na nové zvony darovali finance obyvatelé nejenom Hořic, hořické spolky, podnikatelé i někteří bývalí rodáci. „Zvony vyšly na téměř 600 000 korun,“ sdělil starosta. „Bylo to více, než jsme původně čekali, protože zdražil bronz. Vybraná částka proto nestačila, i když lidé věnovali do sbírky neuvěřitelných více než 550 000 korun. Zbytek samozřejmě uhradí městys.“

Před vchodem do kostela zářily novotou dva nádherně květinami ověnčené zvony. Oba zdobí reliéfy se znakem městysu a celkem 81 cisterciáckých lilií, které symbolizují, že je to 81 let, co se opět poprvé rozezní zvony ve věži hořického kostela svaté Kateřiny. Menší zvon čekalo zasvěcení svatému Rafaelovi, větší zvon svatému Michaelovi.

Při instalaci nových zvonů do zvonice nemohl chybět ani jejich výrobce, zvonař Michal Votruba. „Myslím, že to bylo v roce 2019, kdy mě pan starosta oslovil kvůli zavěšení zvonku v Šebanově. Chtěl, aby se znovu rozezněly také hořické zvony. Byli jsme si zvonici v hořickém kostele prohlédnout. Zjistili jsme, že na věži jsou dva ocelové zvony a jeden kvalitní bronzový zvon, nicméně na pravidelné zvonění to nebylo. Tak vznikla myšlenka, že by se v budoucnu mohly pořídit zvony nové.“ Michal Votruba oslovil kampanologa českobudějovické diecéze, který zhodnotil zvon, který ve věži visí od roku 1826. Váží 318 kilogramů, má ladění H1. „Aby k němu další zvony ladily, pořídil městys dva nové zvony,“ líčil Michal Votruba. „Větší Michael má hmotnost 226 kilogramů, v průměru 71 centimetrů a ladění D2. Druhý zvon Rafael váží 122 kilogramů a zní v tónu F2. Dohromady budou tyto tři zvony souznět a nad Hořicemi zvonit tak, jak tomu bylo do 2. světové války, kdy Hořice, stejně jako tomu bylo jinde, o zvony přišly.“ Zvony jsou odlity ze zvonoviny, což je, jak vysvětloval Michal Votruba, zvonařská bronz, tvořená z větší části z mědi a několika procent cínu. „To je důvod, proč zvony zdražily, cena kovů šla neskutečně nahoru, téměř až o polovinu,“ doplnil zvonař. „Materiál nejde nijak ošidit. Zvony budou zavěšeny na nahoře na stolici, jak kdysi bývaly, poháněny elektromotorem. Budou zvonit každý den. Zvony oznamují dobu radostnou i smutnou, od toho je máme. Přeji jim, aby zněly jenom v dobách radostných.“

Mezi četnými diváky sledovaly dění kolem zvonů také místní Marie Kučerová a Anna Anderlová z Černé v Pošumaví. „V Hořicích žiji od roku 1971,“ řekla Marie Kučerová. „Přivdala jsem se sem z Větřní. Je to tady pěkné. Zvon v Hořicích zvoní každou celou hodinu, umíráček a při zvláštních příležitostech. To víte, že jsme obě zvědavé, jak to bude znít, až zazvoní všechny zvony. Těšíme se.“

Po požehnání nových zvonů z rukou převora vyšebrodského cisterciáckého kláštera Justina Berky mohli lidé sledovat, jak jeřáb vyzdvihne nové zvony do věže. Poté následovala bohoslužba v kostele, v jejímž závěru se trio zvonů ve věži poprvé rozeznělo do kraje. Oslavy městyse pokračovaly odpoledne při muzice v hořickém amfiteátru.

Dle historie v záznamech Biskupství českobudějovického



Zvony v kostele sv. Kateřiny byly v historii mnohokrát zničeny požáry, nebo rekvírovány pro válečné účely. Vždy ale byly vyrobeny nové a vráceny zpět. Naposledy byly zvony rekvírovány pro válečné účely v roce 1941, ale k jejich obnově už nikdy nedošlo.



V kostele sice visely tři zvony, ale jen jeden byl bronzový, jak má správný zvon být. Pochází z Českolipska. Byl také za války rekvírován, ale poté navrácen do Československé republiky v roce 1946. Pokud se výjimečně zvonilo, tak právě pouze na tento zvon. Další dva zvony byly provizorní, ocelové a zdaleka nedosahují kvality zvonů bronzových. Na menší z nich se zvoní umíráček a ten větší se nepoužíval vůbec. V žádném případě nešlo zazvonit ani na dva zvony společně, natož na všechny tři zvony naráz tak, aby souzněly.