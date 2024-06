Pašije pokořily divácký rekord. Ve čtvrtek budou v Hořicích Pawlovská a Malátný

Historicky nejvyšší počet diváků vyrazil tento a minulý víkend do přírodního amfiteátru v Hořicích na Šumavě na tamní uvedení pašijových her. Podle organizátorů této výjimečné akce, která popisuje poslední dni Ježíše Krista, to na jihu Čech nemá obdoby.

Hořické pašije letos trhy divácký rekord. | Foto: Radek Gális