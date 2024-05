Téměř sto let stará partitura hořických Pašijí málem skončila na smetišti

Ochotníci z Hořic na Šumavě a okolí pilně zkouší na 31. ročník hořických pašijových her, jež ztvárňují nesmrtelný novozákonní epos o životě, smrti, ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení Ježíše Krista. K tomu dál usilují o zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Městys, kde žije asi 900 lidí a patří mezi známé turistické cíle na Lipensku, získal loni republikovou popularitu, když pořádal kongres Europassion 2023. Do Hořic se loni přijel podívat i český prezident Petr Pavel.

Pašijové hry v Hořicích na Šumavě. | Foto: Pavel Pechoušek