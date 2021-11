Setkání Europassionu v roce 2023 bude v Hořicích velká událost. Městys se Společností pro zachování hořických pašijových her proto nyní společně napínají síly, aby se jim všechny plány podařilo zrealizovat. Protože to znamená, že do Hořic přijedou zástupci pašijových společností z celé Evropy, čili zhruba 300 delegátů z 30 zemí. Hořičtí do té doby chtějí zrekonstruovat faru u kostela, kterou vlastní vyšebrodští cisterciáci a je dlouhé roky z devadesáti procent nevyužitá.

Společnost pro zachování hořických pašijových her v čele se svým předsedou Miroslavem Kultákem má před sebou plno práce. | Foto: Deník/ Redakce

„Zapojili jsme do toho plno lidí,“ říká starosta Martin Madej. „Z fary, kde zachováme kapli pro využití farníků, chceme udělat muzeum pašijových her. Musíme to stihnout. Je to trochu šílenost, která bude stát strašně moc peněz. Ale věříme, že se nám na to peníze podaří sehnat. Muzeum otevřeme u příležitosti konání té konference.“