Hořické pašijové hry nadchly diváky

Tradiční Hořické pašijové hry opět přilákaly v sobotu večer do přírodního amfiteátru v Hořicích na Šumavě stovky diváků. Byli mezi nimi např. i poutníci z českobudějovické farnosti u sv. Jana Nepomuckého s knězem Pavlem Bickem. Letošnímu prvnímu představení předcházela odpolední generální zkouška v kostýmech. Večer od 18.00 se v hořickém kostele sv. Kateřiny Alexandrijské konala bohoslužba za všechny zemřelé i žijící účastníky her, jejichž tradice začala před dvěma sty lety. „Jde o příběh Ježíše Krista, který přišel, aby nás na kříži zachránil, a který se za dva tisíce let nezměnil,“ připomněl při bohoslužbě farář, českokrumlovský prelát Václav Pícha, který v závěru popřál hercům i divákům, aby příběh znovu naplno prožili a odnesli si z představení poselství do svých životů.

Hořické pašije. Odpolední generální zkouška se odehrála za krásného počasí. | Foto: Radek Gális