Právě ochotní členové z jednotky hořických hasičů přispěli k tomu, že si i malí návštěvníci mohli vyzkoušet práci hasiče. Stejně tak si mohli okusit práci farmáře, kdy na jednom ze stanovišť čekalo usušené seno a malé hrábě. Odměnou za rozmanité úkoly pak bylo razítko, jež byly potřeba pro vyzvednutí sladké odměny. Ta na děti čekala v obrovském proutěném koši, ke kterému se vypravily na úplný závěr trasy a to zcela sami a na základě instrukcí.

Sobotní počasí dětem přálo a tak po absolvování trasy všechny ratolesti zamířily do obrovských skákacích hradů. A že děti měly na výběr, stály tam totiž rovnou tři. Městys Hořice na Šumavě společně s SDH Hořice na Šumavě a mnohými dobrovolníky, zajistili dětem opravdu pěknou vzpomínku na dětský den. Bohaté kulturní léto čeká na všechny, kteří dorazí během prázdnin do Hořic. Již 4. a 11. června se konají hořické pašijové hry. O několik dní později − v sobotu 25. června pak vypuknou Hořické slavnosti, kdy městys oslaví 750 let od jeho založení.