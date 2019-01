Horní Planá - Odměny za působení v zastupitelstvu se vzdali na posledním zasedání zastupitelé.

Hornoplánští se rozhodli, že peníze věnují dětem. Volba nakonec padla na místní mateřinku.

„Jedná se o základní odměnu. Člen zastupitelstva, který nevykonává žádnou jinou funkci, měl 200 korun měsíčně. A právě těchto peněz se zastupitelé vzdali,“ řekl hornoplánský starosta Jiří Hůlka. „Řadový zastupitel nemá tedy vůbec nic. Všichni ale deklarovali, že chtějí pracovat především pro obec.“

Ačkoliv se zdá, že se nejedná o žádnou závratnou sumu, darované peníze zastupitelů dají za celé funkční období několik desítek tisíc korun. „Je to asi 38 tisíc korun každý rok, což není málo. Peníze budeme odvádět ročně,“ řekl Hůlka. „Jestli je školka využije na nějaké vybavení či tak něco, je už na paní ředitelce, jak se rozhodne.“

Ředitelku Janu Mikešovou krok hornoplánských zastupitelů samozřejmě potěšil. „Na co je ale použijeme, nedokážu v této chvíli konkrétně říct,“ uvedla Mikešová. „V každém případě je přivítáme.“

„Řekli jsme si, že by ty peníze měly být pro děti. Jednoznačně jsem hlasoval pro. Myslím si, že je to záležitost, která může pomoci,“ řekl zastupitel a člen rady Emil Horváth. „Když se to vypočte za rok, tak je to už slušný příspěvek, za který se dá leccos koupit.“

Zastupitelé si s myšlenkou na vzdání se své základní odměny hráli už při svém ustavujícím zasedání. Tehdy se sice shodli, ale zásadní hlasování nepadlo a celou záležitost oddálili na další zasedání zastupitelstva.

„Původně byl návrh ještě razantnější. Jeden člen rady navrhl, aby se darovaly veškeré peníze neuvolněných zastupitelů. To se ale ukázalo, že není úplně nejvhodnější,“ řekl starosta Horní Plané Jiří Hůlka.