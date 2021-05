Právě s jubilejní desítkou organizátoři připravili několik novinek. V minulých letech se závod konal pouze v Prachaticích, letos se zapojují všechna města, ve kterých má Hospic sv. Jana N. Neumanna své pracoviště, tedy Prachatice, České Budějovice, Strakonice a Český Krumlov. Samotná organizace závodu se musela přizpůsobit aktuálním možnostem, proto bude závod virtuální a sportovci se ho zúčastní individuálně.

V jednotlivých městech je vytyčena trasa na 5 a 10 km. Všechny trasy jsou detailně popsány v přihlašovací aplikaci na https://www.xterra.cz/cs/tour-application/hospicova-desitka/. Účastníci si zvolí délku tratě a město, ve kterém se chtějí zúčastnit. Akceptace přihlášky proběhne po zaplacení startovného. Dospělí platí 200 a děti do 15 let 100 korun. Závodníci pak mohou závod absolvovat kdykoli během měsíce května. Všichni budou následně zařazeni do výsledkové listiny. Po uzavření akce, tedy po 31. květnu se uskuteční virtuální vyhlášení výsledků a nejlepším běžcům bude zaslána drobná odměna. Speciální odměna bude připravena pro ty, kteří zdolají minimálně dvě trasy. Všichni účastníci obdrží diplom s jejich výsledným časem.

Kromě označených tras v jednotlivých městech je možné se akce zúčastnit také kdekoli jinde. Stačí v přihlašovacím formuláři vybrat možnost „kdekoli kdykoli“. Důležité je připomenout, že účastníci trať mohou proběhnout, ale také „jen“ projít. Primárně nejde o závod ale o možnost zasportovat si a přispět na dobrou věc.

Cílem akce je z vybraného startovného zakoupit koncentrátor kyslíku, který velmi pomáhá pacientům s např. karcinomem plic nebo po prodělaném onemocnění covid-19. Další informace se zájemci dozvědí na webu hospicu nebo mohou kontaktovat Šárku Pechkovou na emailu: vzdelavani@hospicpt.cz a telefonu: 731 604 432.