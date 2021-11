V krumlovské Restauraci 99 jsme v pondělí při otevření v 11 hodin zastihli vrchní Kateřinu Stupkovou. „Jsme na to připraveni,“ ujistila. „Když přijdou hosté a nestihnu je zkontrolovat u hlavního vchodu, udělám to u stolu,“ popsala, jak bude postupovat. „Budu chtít, aby se nám prokázali patřičnými dokumenty a máme i čtečku QR kódů, jejímž prostřednictvím si certifikáty prověříme. Daná nařízení prostě budeme dodržovat, nebudeme je obcházet.“ Očekává však, že se opatření negativně projeví na návštěvnosti, kterou měli přes sezonu dobrou. „Sezóna byla dobrá,“ byla spokojena Kateřina Stupková. „Ne tak dobrá, jako ty minulé, ale zaplaťpánbůh za to. Nyní hosté ještě více ubudou, protože ti neočkovaní, když si budou muset zaplatit test, aby si mohli jít sednout do hospody, si to rozmyslí. Uvidíme v následujících dnech. Zatím netuším, jak to bude vypadat, jak to bude.“

Výbornou letní sezonu v Českém Krumlově si pochvalují i v krumlovské restauraci Depo. Tam si v pondělí zašla po masáži na oběd důchodkyně Alena Šestáková z Českého Krumlova. „Myslím, že je dobře, že vláda zavedla další opatření. Covid se rozmáhá a nikdo neví dne ani hodiny, kdy to na něho může přijít. Opatření mi proto vůbec nevadí. Já jsem očkovaná a rozhodně půjdu i na třetí dávku.“ Kontrolu po příchodu do restaurace už měla za sebou. „Ukázala jsem jim tečku v telefonu. To mi do telefonu stáhl vnuk. Máčknu tečku, pak zadám heslo, a objeví se QR kód. Tak tím se prokazuju.“

„Není to žádný med chodit za zákazníky, aby se nám prokázali, ale dá se to celkem v pohodě,“ řekl k tomu provozní Depo Sebastián Horváth. „Budeme nařízení dodržovat. Jsme komplet připraveni na hosty i kontroly. Určitě ale kvůli tomu přijde lidí méně o ty, co nebudou mít test a o odpůrce očkování. Takže návštěvnost určitě klesne.“

V pondělí kolem poledne se v Krumlově lidé do restaurací příliš nehrnou, obzvláště když je po sezoně. Přesto se v historickém centru turisté pohybovali, a to především cizinci. V restauraci Papa´s bylo po jedenácté ještě hodně prázdno. „Nedá se nic dělat, opatřením se musíme nějakým způsobem podřídit,“ konstatoval provozní Ondřej Berka. „Kontroly provádíme přes QR kód. Momentálně jsou zde návštěvnice ze zahraničí a ta opatření je nijak nezaskočila. Třeba hosté z Rakouska přicházejí jako první s kódem, jsou na to zvyklí, počítají s tím, že bez toho do restaurace nemohou. Máme čtečku QR kódů. A je nám jedno, jestli je kód na papíře nebo v telefonu.“

Další skupina cizinců se zanořila do Krčmy v Šatlavské ulici, odkud se linula vůně masa grilovaného na otevřeném ohništi. „Už jsme si zvykli na to, že nějaká opatření pořád budou,“ řekla jedna z pracovnic obsluhy. „Nic s tím neuděláme. Kontrolujeme hosty, čtečku QR kódů nemáme, kontroly nás zdržují.“

„Hosty kontrolujeme na sto procent,“ ozval se kolega od ohniště. „Ale nevím, jak dlouho mě to bude bavit.“

V restauraci Maštal si s opatřeními moc hlavu nelámou, berou to jako samozřejmost. Zaměstnanec Ondra Mudrák s tím má zkušenosti z Francie, Rakouska či Německa. „Mně to přijde jako normální věc. Neodsuzuji to, je to třeba. Uvidíme, jak na to budou hosté reagovat. Mně nařízení nevadí, já to udělám, protože musím. Nevidím důvod, proč by to tu nemělo fungovat stejně jako v jiných zemích.“