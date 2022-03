To se město Větřní chystá na příjezd uprchlíků z Ukrajiny. Hotel jich pojme zhruba 50 až 60, ale nejprve je nutné na jejich pobyt hotel vybavit, protože místnosti budovy byly defacto prázdné.

„Domluvili jsme se na kraji, že interiér hotelu připravíme do konce března,“ sdělil starosta Větřní Antonín Krák. „Hotel byl doposud připravený na pronájem, místnosti vymalované, ale nábytek a zařízení chyběly. Kraj nám poskytl padesát matrací, další věci včetně nábytku darují obyvatelé Větřní a pracovníci Služeb města darovaný nábytek svážejí. Do kuchyně město dodalo pět nebo šest nových elektrických sporáků; mikrovlnné trouby a varné konvice věnovali lidé.“

V přízemí se hromadily věci, v kuchyni vládl zdánlivý chaos, ale přesto bylo jasné, že ukrajinské uprchlíky čeká v hotelu příjemné a pohodlné ubytování. V přízemí se rozkládají větší společenské prostory s velkými okny, kde vznikne pěkná herna pro děti, mimochodem již plná rozmanitých hraček. Společenská místnost může fungovat jako obývák a další prostora může sloužit jako jídelna. Do třetího patra jezdí výtah a čtyřpatrová budova skýtá 27 pokojů o různé velikosti. Některé jsou vybavené i balkonem.

„Od lidí máme deky, polštáře, povlečení, ručníky, hračky, vybavení do kuchyně, část matrací,“ vyjmenovala některé Kateřina Šustrová, vedoucí odboru vnitřních věcí a sociálních služeb, která v hotelu práci organizovala. „Zprovoznily se elektřina, voda, vodovodní baterie. Postupně pokoje vybavujeme a upravujeme to tu. Třeba tady v tom pokoji jsme si pomohli, že jsme základ postele vytvořili z dřevěných palet.“

Do hotelu chodí uklízet dobrovolnice. Oblečení město zatím nesbírá, na to se zaměří až podle konkrétních potřeb uprchlíků „Jednolůžkové pokoje necháme prázdné,“ pokračovala Kateřina Šustrová. „To pro případ, že by bylo třeba někoho izolovat třeba z důvodu karantény. Ze stejného důvodu necháme prázdné i dva podkrovní pokoje.“

„Každý pokoj má sociální zařízení, pokoje jsou prosluněné, tak myslím, že to bude ubytování uspokojivé,“ řekl starosta. „A ve vybavování hotelu budeme pokračovat. Dnes jsme jednali i s vedením školy, že mohou vytvořit dvě adaptační skupiny pro děti, přičemž škola už má i dvě ukrajinské učitelky.“

K hotelu dorazili další dárci. „Snažíme se pomoci, jak je to v našich silách,“ řekl Jakub Taher, majitel penzionu. „Díky našemu penzionu máme těch věcí relativně docela dost. Přivezli jsme nějaké peřiny, povlečení a ručníky.“ Také je připraven nabídnout novým obyvatelům pracovní místa. „Každá pracovní síla se hodí,“ přitakal. „Za jakoukoliv pomoc v kuchyni i jinde budeme rádi. Myslím, že uprchlíci přivýdělek přivítají a může jim to pomoci i psychicky.“