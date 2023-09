Své nejbližší plány a možnosti, co s hotelem udělat, přiblížil pro Deník Ondřej Stejskal, jednatel společnosti Bregenz Invest, s. r. o. a stoprocentní vlastník nemovitosti. „Akcie jsme kupovali už v roce 2015, ale od té doby jsme vedli mnohé spory. Ty skončily v létě narovnáním. A první věcí, která předcházela realizaci narovnání, bylo to, že hotel opustí onu problematickou společnost, proto došlo k převodu na Bregenz Invest,“ přiblížil historii svého vlastnictví hotelu. „Na oko se může tedy zdát, že se nic nezměnilo, nicméně na listu vlastnictví byly blokace od policie i od soudu z důvodu nevyřešených sporů. My jsme převodem významně omezili možnost toho, aby se objevily nějaké pohledávky nebo to někdo napadl. Teď se cítíme komfortně a bezpečně.“

Hotel Vyšehrad v době dokončení na fotografii jeho autora, architekta Josefa Opatřila.Zdroj: Soukromý archiv Josefa Opatřila

Jako první přijde na řadu vykácení náletových dřevin, na čemž se majitel chce dohodnout s odborem životního prostředí. „Říkali jsme si, že bychom ho rozdali lidem z okolí, aby si mohli doma přitopit třeba v krbu, ať je to k užitku. Pak by přišlo na řadu vyklizení hotelu a jeho zabezpečení,“ nastínil Ondřej Stejskal s tím, že první kroky by mohly začít v řádu týdnů.

Ondřej Stejskal.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováCo se rozhodnutí o další budoucnosti budovy týká, nechce nic zdržovat. „Budeme chtít jednat co nejdřív, nebudeme nic oddalovat, financování máme připravené. Co s hotelem, se teprve uvidí na základě statického posudku a ekonomického zvážení,“ vysvětlil. Ve hře je obnova hotelu, přestavba na rezidenční bydlení nebo i demolice. „Kdybychom z něj chtěli udělat pětihvězdičkový hotel, jsou tam nedostatečné prostory. Pokoje jsou malé, nejsou v nich koupelny… Pokud bychom je zvětšili, neměli bychom zase kapacitu autobusu, je to složité rozhodování,“ popsal jednu z možností. Finální rozhodnutí by mělo podle majitele přijít během několika měsíců.

„Po rozhodnutí, co s hotelem dál, budeme muset nechat zpracovat projektovou dokumentaci, vykomunikovat všechna povolení, to bude i trochu záležet na úřadech, jak budou vstřícné a rychlé… Ale vzhledem k tomu, že jsme mezi čtyřiceti nejhoršími zeměmi na světě, pokud jde o rychlost vyřízení stavebního povolení, tak to mohou být i roky,“ povzdechl si Ondřej Stejskal.