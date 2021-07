Moraváci kvůli nim uvázli v propusti a než se jim podařilo lodě vyprostit, trvalo to deset minut.

„Ještě že tu nebyli jiní vodáci, to by byla pěkná zácpa. Chvíli před nimi jela velká parta na kánoích, ale ti projeli v pohodě,“ referovala Anna Poustecká, která se zrovna s kamarádkou koupala v řece nad jezem. Ve chvíli, kdy do šlajsny vodáci najeli, řekou teklo osm kubíků za vteřinu, přitom o hodinu později už jí bylo dvakrát tolik. I velký, z obou stran uzavřený raft, měl co dělat, aby šlajsnu projel, bez pomoci pádel by se to nepovedlo.