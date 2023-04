Další ze svých překvapení připravil pro členy spolku Hrady na Malši a archeology hrad Pořešín. Při terénních pracích odhalili hradní prostoru, se kterou v těch místech nepočítali. „Na sklonku roku 2022 jsme prováděli archeologický výzkum hradního jádra,“ podělil se o nový objev Radek Kocanda, jednatel spolku. „Potřebovali jsme v těch místech odstranit takovou havarijní situaci, kdy návštěvníci museli víceméně klouzat, jak to šlo, po jakési terénní homoli. Vznikla v důsledku toho, že Oldřich z Rožmberka nechal při destrukci hradu v roce 1433 podkopat věž, která se zřítila do nádvoří. Kopání tam bylo poměrně složité, ale podařilo se nám tím podstatně lépe zpřístupnit zadní část hradu pro všechny návštěvníky bez ohledu na věk či zdravotní stav, i pro lidi na vozíčku. Návštěvníci, kteří na hrad chodí, budou tedy překvapeni, jak se to tam změnilo.“ Jenomže při archeologickém výzkumu nečekaně objevili doposud neznámou konstrukci, zeď, která tam podle původních plánů být neměla, neboť je to prostor údajné zbrojnice. „Výzkum tohoto objevu bude na archeolozích,“ řekl Radek Kocanda. „Ten odhalený prostor někam vede, ale zatím nevíme, kam. Většinou je to tak, že po výzkumu máme víc otázek než předtím. Úpravy na hradě provádíme s městem Kaplice, pořád v nich pokračujeme a doufám, že i pokračovat budeme, jelikož Pořešín stále ještě neřekl poslední slovo.“ Na plánech archeologů se ale nic podstatného nemění. V dlouhodobém výhledu zůstává v plánu archeologický výzkum a konzervace budovy, která tam již byla nalezena dříve pomocí různých průzkumných metod. „A čekáme, co nám o sobě Pořešín poví dál,“ dodal Radek Kocanda. „Průběžně objekt konzervujeme. Vždy se však ukáže něco, co přebije původní teze, že se jedná o vcelku jednoduchý hrad zcela jasné konstrukce. Čím víc tam kopeme, tím je to zamotanější a zamotanější. Nevíme totiž také, jestli po zániku hradu v roce 1433 tam někdo ještě dál bydlel. Třeba poustevníci, nebo jiní lidé, kteří by si tam mohli udělat nějaký přístřešek.“