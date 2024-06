Letiště Jindřichův Hradec hostilo v sobotu historicky první sraz italských aut. Dorazili sem převážně majitelé značek Alfa Romeo, k vidění byly ale i Fiaty nebo Maserati. Účastníci akce si se svými vozy mohli vyzkoušet měřené sprinty na 400 metrů, slalom zručnosti a volilo se také top auto srazu.

V areálu jindřichohradeckého letiště byla k vidění až sedmdesátka italských aut. | Video: Jana Urbanová

Do areálu letiště se sjela až sedmdesátka účastníků. Návštěvníci mohli obdivovat kromě nových aut i veterány. „Původně to byl Alfa sraz, my jsme ho ale chtěli udělat trochu rozšířený, takže jsme uspořádali tento Italo sraz. Přijel sem i kamarád s postavenou Alfou 146 na turbu, která je tady stoprocentně nejrychlejší. Tohle auto má 400 koní, což je na takové autíčko úplný nesmysl,“ řekl Deníku organizátor akce Michal Pavel a dodal, čím ho italská auta tak fascinují. „Neříkám, že Alfy Romeo nejsou poruchové a my majitelé si z toho děláme legraci, ale žádné jiné auto neumí dát takové emoce. Přivedl mě k nim už můj otec, když jsem byl malý a zamiloval jsem si tato auta. Alfy se dokáží dokonce samy opravit, protože jeden den vám svítí výstražná kontrolka a druhý den pak sama zhasne,“ zavtipkoval.

Do Tuniska se z Budějovic nakonec létat nebude. Skončí i zájezdy na Mallorcu

Na sraz se svým černým krasavcem přijela i jedna z mála ženských účastnic Olga Popková. „Moje auto je ze Švýcarska po starším pánovi, ale bohužel v pátek mi ho ošklivě pomlátily kroupy. Alfu jsem ještě neměla, je to moje první, ale přítel ji už má, takže mě k tomu vlastně přivedl. Vypadá nádherně a nejvíc mě baví jízda, skvěle sedí v zatáčkách a můžu se na ní spolehnout,“ pochvalovala si majitelka vozu, která na sraz dorazila se svojí kamarádkou. „Sama Alfu sice nemám, ale vždycky se mi moc líbily, dcera momentálně uvažuje o Alfě Romeo Giulia, už se po ní společně díváme. Alfy jsou auta, která se neprodávají a pokud si ji někdo koupí, tak ji má až do konce. Italská auta prostě mají styl. Kdybych vyhrála ve Sportce, koupila bych si Maserati,“ zasnila se Ilona Horníčková. Dámská posádka černé Alfy si navíc dala tu práci a k vozu do italských barev sladila i svůj outfit.