Kraj Vysočina ale vinu za současnou situaci odmítá. "Platíme všechno podle smlouvy, tak jak byla v roce 2009 podepsána. Ta smlouva byla platná do roku 2019, poté došlo k jejímu prodloužení, k čemuž se podepisovaly dodatky," uvedl předseda krajského výboru pro rozvoj strategických projektů a životní prostředí Kraje Vysočina Martin Hyský. Do dvou měsíců by měla na Vysočině vzniknout nová autobusová linka Pacov - Kamenice nad Lipou, která by v pravidelném intervalu nahradila dopravní obsluhu místo vlaků JHMD.

VIDEO: Smutek i naděje. Tak odjel poslední vlak z hradeckého nádraží úzkokolejky

Obce a města, která trať úzkokolejky protíná, jsou na jejím provozu závislá. Například v Nové Včelnici dopravu úzkokolejkou využívaly desítky lidí. "Je to pro nás hodně důležité jednak z pohledu dopravy do práce i okolních větších měst a také z pohledu turistického ruchu. Především v pozdních nočních hodinách to byl navíc v podstatě jediný spoj z Jindřichova Hradce k nám," poznamenal starosta Nové Včelnice Tomáš Hrubec, který věří, že se provoz úzkokolejky podaří obnovit. Podobný názor má také starosta Kunžaku. "Je to velká atrakce, protože když sem přijedou turisté, tak je pro ně právě úzkokolejka poutavá. Zase tolik věcí, které by k nám přitáhly turisty, bohužel nemáme. Autobusy sem nikdo jezdit nebude," posteskl si starosta Kunžaku Petr Král. Dopravce už poslal na Drážní úřad žádost o vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy. Ta se ale teprve začne posuzovat.

Úzkokolejka na Pelhřimovsku dojezdila: vlakový spoj nyní nahrazují autobusy

Jindřichohradecké místní dráhy zaměstnávají 80 lidí, kteří v září kvůli finančním problémům společnosti nedostali mzdy. "Vypracovali jsme plán na reorganizaci, abychom nemuseli propouštět. Máme také dle zákona za povinnost nabídnout trať státu k úplatnému převodu. My si můžeme myslet, že je to technická památka a možná naivně předpokládám, že stát tu situaci vyřeší a trať si koupí. Úzkokolejka se tím zařadí mezi regionální tratě, které mají nějaký význam v rámci turistického provozu," vysvětlil Boris Čajánek. Pokud se ale stát rozhodne, že trať neodkoupí, úzkokolejce hrozí úplný zánik. Společnost totiž nebude schopna ji provozovat s deficitem.

Zdroj: Deník/Lenka Novotná

JHMD vlastní a provozují úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech přepravily ročně zhruba 400 000 cestujících.