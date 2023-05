Kabáti, Wanastovky, Michal Hrůza nebo Anna K., to je jen zlomek muzikantů, kteří zamíří 4. a 5. srpna do Rožmberka nad Vltavou na 18. ročník festivalu Hrady CZ. Podívejte se, kdo všechno se objeví na dvou festivalových pódiích.

Na Hrady CZ do Rožmberka přijede i Kabát. | Foto: Hrady CZ

Podle organizátorů jde o nejsilnější ročník v historii festivalu. Fanoušci se mohou těšit na koncerty kapel a hudebníků napříč hudebními žánry. „Po letech omezování chceme fanouškům festivalu dopřát Hrady CZ opět ve velkém stylu – se dvěma pódii, větším množstvím účinkujících a hlavně se špičkou hudební scény, jako jsou kapely Kabát, Wanastowi Vjecy, Kryštof, No Name a řada dalších hudebníků. To vše doplněné unikátním doprovodným programem pro celou rodinu nabízejícím možnost navštívit památky,“ shodují se organizátoři Michal Šesták a Viktor Souček.

Pátek 4. srpna

15:30 vstup do areálu

16:00 - 16:45 Sofian Medjmedj

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

18:15 - 19:15 Majk Spirit

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

20:15 - 21:15 Gaia Mesiah

21:30 - 23:00 Kryštof

23:15 - 00:30 Anna K.



Sobota 5. srpna

10:30 vstup do areálu

11:00 - 11:45 Pam Rabbit

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. avenue

14:30 - 15:30 No Name

15:45 - 16:45 Cocotte Minute

17:00 - 18:00 Skyline

18:15 - 19:15 Dymytry

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

20:45 - 21:45 Mirai

22:00 – 23:20 Kabát

Koncerty se již tradičně odehrávají na louce nad Rožmberkem nad Vltavou, parkoviště je u silnice na Přízeř. Partnerem festivalu je Národní památkový ústav, v ceně sobotní vstupenky na festival je proto i vstup na prohlídkové okruhy hradu. Více na www.hradycz.cz.

Zdroj: Hrady CZ