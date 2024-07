Devatenáctý ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ se po Točníku, Kunětické hoře a Švihově přesouvá v pátek a sobotu 2. a 3. srpna do jihočeského Rožmberku nad Vltavou a dále bude vždy v pátek a sobotu putovat po moravských památkách Veveří, Hradci nad Moravicí a Bouzově, aby svou letošní tour uzavřel opět v Čechách 30. a 31. srpna na Bezdězu. V pátek v Rožmberku nad Vltavou vystoupí exkluzivně a zcela poprvé zpěvák Daniel Landa. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na jeden z posledních koncertů kapely Lucie v původní sestavě s Davidem Kollerem, po letní šňůře na festivalu Hrady CZ zpěvák skupinu opouští. Pouze na Hradech mohou fanoušci toto léto v sobotu také vidět skupinu Chinaski. V ceně sobotního lístku na festival je vstup na hrad Rožmberk nad Vltavou zdarma.

V pátek se areál na okraji obce Rožmberk nad Vltavou otevře v půl čtvrté odpoledne a dále zahrají kapely Mig 21, Horkýže Slíže, Trautenberk nebo Jamaron. V půl osmé bude zahájen tradiční hradní karneval. Všechny přítomné masky vyhlásí moderátor přímo na pódiu a dostanou dárek. Speciální odměnu pak získají tři nejlepší na každém hradě, ty pak postoupí do velkého listopadového finále, kde hlavní cenou pro absolutního vítěze budou kromě jiných hodnotných cen volné vstupenky na další ročník festivalu. V sobotu se areál otevře v deset dopoledne a fanoušky roztančí Jelen, Vypsaná fixa, UDG, Visací zámek a letos poprvé i Fast Food Orchestra. Hrady CZ dávají prostor i mladým talentům a novým hudebním objevům, v sobotu zde tak zahraje i indie-popová kapela Brixtn, zpěvák a producent Marcell, fiedlerski nebo šumperská sestava Byt číslo 4. Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v ceně sobotního lístku na festival vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Rožmberk nad Vltavou.

„Na festivalu Hrady CZ letos exkluzivně a naposledy hraje v původní sestavě s Davidem Kollerem skupina Lucie, o jejíž vystoupení jsme usilovali mnoho let. Lucie totiž ani na jiných hudebních festivalech za svou éru téměř nehrála. Osm vystoupení na letošních Hradech tak považujeme za obrovskou kulturní událost a je pro nás čest se na ní podílet,“ říká jeden z organizátorů festivalu Hrady CZ Viktor Souček. „Každý koncert je pro nás příležitostí potkat se s našimi fanoušky naživo a užít si jejich fantastickou podporu a energii,“ dodávají shodně členové kapely Lucie.

V areálu festivalu v Rožmberku nad Vltavou bude možné nově relaxovat na zastřešených plochách se sezením. Playhouse nabídne stolní fotbálek a hokej nebo ping-pong, pro dámy je v areálu připravené například líčení zdarma. Kreativní návštěvníci se mohou zúčastnit fotosoutěže o hodnotné ceny. Fotografie lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře, kde jsou sepsána pravidla soutěže, vkládat přímo z místa konání. Hudebně-kulturní festival Hrady CZ v Rožmberku nad Vltavou je díky spojení zážitku z hudby a atmosféry hradních památek i unikátní možností, jak aktivně strávit léto. Hrad Rožmberk nad Vltavou zaujme například tím, že představuje kolébku rodu Rožmberků a ačkoliv zaujímá výhodnou strategickou polohu, byl za svou historii několikrát dobyt. Prázdninový zážitek z festivalu lze ještě umocnit koupáním ve Vltavě přímo pod hradem, nebo zapůjčením loďky a sjetím části řeky společně s dalšími vodáky.

Festival Hrady CZ i nadále udržuje hotelový standard ubytování. Návštěvníci festivalu v Rožmberku nad Vltavou mohou za úplatu využít tzv. VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce připravený na okamžité přespání bez starostí. Samozřejmostí jsou placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí a cateringovými službami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Samozřejmostí jsou barevně označené nádoby na tříděný odpad ve festivalovém areálu.

Hrady CZ v Rožmberku nad Vltavou, ročník 2023 arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Petra Pášová 1/101 Parkování na festivalu Hrady CZ. Ilustrační foto.

Lístek na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu 1200 korun, permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka 2100 korun. Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Lístky a ubytování lze také zakoupit společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 5000 korun. Více na www.hradycz.cz.

PROGRAM FESTIVALU HRADY CZ

Rožmberk nad Vltavou 2.- 3. 8.

Pátek - 15:30 vstup do areálu

Kooperativa Zelená stage

16:00 - 16:45 The Agony

18:15 - 19:15 Horkýže Slíže

20:15 - 21:15 Mig 21

22:45 - 00:00 Daniel Landa

Baumit Open Stage

17:00 - 18:00 Jamaron

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 22:30 Trautenberk

Sobota - 10:00 vstup do areálu

Baumit Open Stage

11:00 - 11:45 Brixtn

13:15 – 14:15 UDG

15:45 - 16:45 Byt číslo 4

18:15 - 19:15 Marcell, fiedlerski

20:45 - 22:15 Chinaski

Kooperativa Zelená stage

12:00 - 13:00 Jelen

14:30 - 15:30 Fast Food Orchestra

17:00 - 18:00 Visací zámek

19:30 - 20:30 Vypsaná fixa

22:30 - 00:00 Lucie

Lístky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.