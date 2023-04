Přívoz byl odstavený v listopadu loňského roku, do provozu se vrací po pěti měsících, což je standardní délka. Během ní se podařilo dokončit běžnou údržbu v podpalubí a provedla se oprava kormidel. „Po létě nás čeká oprava kormidelny a elektroinstalace,“ uvádí jeho provozovatel Antonín Labaj z Frymburka. Také zde chybí kvalifikovaný personál. „V brzké době bude jeden zájemce skládat zkoušky vůdce plavidla pro náš přívoz. Pokud se to nepodaří, tak budeme mít na celou sezónu opět pouze jednoho kapitána,“ uvádí Labaj.

Ten doufá, že letošní rok bude pro něj úspěšnější než ten předchozí. „Turistů jsme v porovnání s předchozími sezónami převezli méně. V červenci a srpnu byla průměrná sezóna, již bylo znát, že lidé začínají šetřit a oproti minulým sezonám, kdy turisté neměli problém s námi jet několikrát denně začali tyto jízdy omezovat. Hodně nás zasáhla jarní doba covidová. A také jsme závislí především na počasí,“ shrnuje zkušený kapitán Antonín Labaj s tím, že se těší na novou plavební sezónu, všem přeje hodně zdraví, spousty zážitků a krásné počasí.

To ale nejen na Lipensku zatím chybí, také kvůli tomu je u Lipna zatím nedostatek turistů, což se projevuje i na počtu lidí, letos přepravených přívozem Pionýr. Ten jezdí každý den na trase z Horní Plané do Bližší Lhoty. Na hladině je téměř měsíc. Podle vedoucího Hospodářsko správního odboru. Město Horní Planá. Petra Tahotného vozí především místní. Kvůli nezvykle chladnému počasí je turistů u Lipna nedostatek. Poslední přívoz s názvem Šumava, který jezdí z Dolní Vltavice do Kyselova, bude k dispozici od 1.května.