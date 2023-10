Rekonstrukce hřbitova v Krumlově pomalu končí. Hotovo má být do začátku prosince

Stavební práce v urnovém háji, to je poslední fáze rozsáhlé rekonstrukce českokrumlovského hřbitova. Na Dušičky se tam ještě bude pracovat, hotova by mělo být do konce listopadu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Práce v urnovém háji. | Foto: Se svolením města Český Krumlov