Je to malebné místo, které je díky dochovaným historickým budovám zapsáno do Vesnické památkové zóny České republiky. O to, aby v obci vše klapalo a žití v ní bylo stále příjemnější, se v čele zastupitelů stará Petr Bürger, který má v Chlumci díky svým předkům pevné kořeny.

Jak doléhá život v době pandemie koronaviru na místní obyvatele?

Starosta obce Petr Bürger.Zdroj: Deník/Zuzana KyselováPetr Bürger: Samozřejmě jsme museli drasticky omezit veškerý společenský život. Neboť místní komunita přes léto docela žije venkovními akcemi. No, a ty se loni nekonaly a nekonají. Všem to je hrozně líto. V tom podzimním okénku, kdy opatření povolila, jsem se až divil, jak silná byla potřeba lidí setkat se. Uskutečnila se jenom drakiáda a menší setkání v naší klubovně. Pandemii beru jako přírodní katastrofu. Našich 101 obyvatel ale nemá problém s tím, dodržovat určitou izolaci od ostatních.

Co se vám loni podařilo v obci vylepšit?

Dokončili jsme výměnu veřejného osvětlení za úsporné LEDkové. Takže je kompletně v úspornějším provedení. Využili jsme na to dotaci z krajského Programu obnovy venkova. Tento program pro malé obce využíváme prakticky nepřetržitě.

Dále jsme pokročili v postupné obnově starých obecních cest, kolem kterých rovněž vysazujeme ovocné stromy.

A co plánujete letos?

Rozpočet máme ve výši asi 1,4 milionu korun, což není moc. Navíc vlastníme a sami si provozujeme vodovod a čistírnu odpadních vod, takže spousta peněz padne na to, stejně jako na ostatní provozní záležitosti včetně likvidace odpadu.

Letos bychom chtěli to veřejné osvětlení rozšířit ještě asi o tři lampy. Jednak proto, že se Krnín rozrostl, a také se časem ukazuje, že někde lampy ještě chybí. Předloni jsme dělali veřejné osvětlení v Krníně, loni v Chlumci. Rádi bychom se také dočkali toho, aby se náves zbavila nadzemních drátů a vedení se schovalo pod zem, ale to se zatím nedaří, což je škoda.

Budeme pokračovat v obnově starých cest, konkrétně cesty od sportovního areálu Věncovny dolů směrem na Krnín. Nejméně 70 let zarůstala, nepamatují ji funkční ani pamětníci. Nicméně máme ji v katastrálních mapách zakreslenou. Jak se trochu zlepšilo počasí, sousedé už tam začali ořezávat lísky.

Pomýšlíte na zvelebení sportovně společenského areálu Věncovna?

Ano. Díky státní dotaci na obnovu sportovišť uděláme nový povrch hřiště. Letos ho nahradíme umělým. Je tam prašný povrch, který prorůstá trávou a nedá se udržet úplně rovný. To bude pěkná akce. Dotace činí až osmdesát procent. Bez ní bychom o tom vůbec nemohli uvažovat.

A čím se ve svém volném čase rád zabýváte vy?

Můj způsob života se příliš nezměnil. Byl jsem částečně zaměstnán v Linde. Teď jsem důchodce na plný úvazek. Rozjel jsem včeličky. Z toho mám radost, pomohla mi částečná dotace na jejich pořízení z Jihočeského kraje. Rád pracuji na zahradě, věnuji se věcem okolo počítačů včetně muziky a jiné kultury. Současná opatření mě příliš neomezují. Naopak se mohu víc koncentrovat a dělat věci důsledněji.