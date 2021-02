Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

„Na hřišti jsme postupně pracovali snad od doby, co jsem starostou,“ říká Luboš Mlčák. „Momentálně víc už snad ani vylepšit nejde.“

Na hřišti na počátku nebylo nic. Místní tam nejprve vybudovali opěrnou zeď s chodníkem. „Plechovou boudu, co tam stála, jsme strhli,“ vzpomíná starosta. „Místo ní jsme postavili dřevěný objekt, velkou zastřešenou pergolu. Potom jsme dodělali a vylepšili hřiště, které se rozkládá vedle.“ Další menší hřiště opatřili nízkými mantinely a asfaltovým povrchem, a když to zimní počasí dovolí, je možné na něm z vody udělat ledovou plochu a kluziště, což se v minulosti párkrát povedlo. „Pak jsme v areálu hřiště postavili hrací prvky pro děti,“ pokračoval ve výčtu Luboš Mlčák. „Také jsme postavili sušák na hadice pro hasiče. A jako poslední jsme vedle dětských prvků nainstalovali workoutové prvky pro dospělé včetně seniorů. No, a myslím, že tím už to skoro končí.“

Kromě toho na okraji areálu ční vysoké kopice zeminy, po nichž vede krkolomná dráha pro mládež na bicyklech a pro jejich skoky. „Tu si udělala parta nadšenců. Užívají to na vlastní nebezpečí. A až je to přestane bavit, snadno to strhneme,“ podotkl Luboš Mlčák. „Postupně jsme hřiště zvelebovali víc než deset let. Každý rok se něco přidalo.“