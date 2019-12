Hromady sněhu na Lipně čekají na rozhrnutí

Na lipenských sjezdovkách čeká sníh ve velkých hromadách na to, až přijedou rolby a rozhrnou ho, sněžná děla teď ale mlčí, jelikož teploty se drží nulou. Na Lipně doufají, že se splní předpověď počasí a budou moct ještě pořádně přisněžit. Zatím to vypadá nadějně, teploty by tam mohly v noci z úterý na středu spadnout až k osmi stupňům pod nulou.

Na Lipně se připravují na zahájení zimní sezóny 2019/2020. Pokud počasí dovolí, bude to v sobotu 14. prosince. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová