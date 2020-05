Hudební párty, během které se do okolí linula vůně rožněného prasete, otevřel v sobotu nový provozovatel rájovskou hospodu Na Kovárně. Obecní hospoda září novotou, neboť ji obec Zlatá Koruna nechala zrekonstruovat.

Zahajovací párty v rájovské hospodě. | Video: Deník/Zuzana Kyselová

Novým provozovatelem a hospodským je Václav Vysokomýtský. „Jsou to skoro tři měsíce, co jsme museli mít zavřeno,“ říkal mezi pobíháním s pivy v plné hospodě. „Zrovna jsem se chystal hospodu otevřít, když nám to asi týden před otevřením kvůli koronaviru zarazili. Něco už jsem měl nakoupeno, naštěstí ne všechno, takže jsem to nějak přežil.“