Porotce televizní reality show Peče celá země a slavný cukrář Maršálek i spolumoderátorka pořadu Bebarová prozradí věcí, o nichž jste neměli ani tušení. O svých začátcích, zážitcích ze světa showbyznysu i soukromí, o vtipných situacích při společné práci, ale i o tom, jak upéct správně chleba, vánočku nebo třeba dort. Chybět nebudou ani vzpomínky na jižní Čechy. Josef Maršálek už pár let na Českobudějovicku žije se svým partnerem a jeho kolegyně Bebarová nikdy prý nezapomene na úžasné natáčení komedie Zdeňka Trošky Babovřesky, kde si zahrála potrhlou docent, doktor Dobromilu Dočistilovou z Bruselu. "To bylo léto 2014, bylo hrozné vedro, ale my jsme si to v Dobčicích, Záboří i Pištíně se Zdeňkem Troškou a dalšími kolegy užívali. Pohoda, skvělá nálada, úžasní a pohostinní lidé… Jižní Čechy miluju," svěřila se Tereza Bebarová.