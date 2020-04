Za uplynulých 24 hodin zaznamenali hygienici na jihu Čech tři nové verifikované případy nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Celkový počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k nedělní 18. hodině v regionu zvýšil na 149. Všechny tři nové případy byly zachyceny na Českobudějovicku.

„Za uplynulých 24 hodin vyšetřily laboratoře v regionu 126 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Pozitivní byly tři. Ve všech případech se jednalo o kontakt s již dříve pozitivně testovanou osobou, která je umístěna v karanténě. V jednom případě se jednalo o rodinný kontakt a ve dvou o kontakt na pracovišti,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 7377 osob. V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo aktuálně 687 Jihočechů.

V souvislosti se svátečními slunečnými dny se hygienici obávají možného nárůstu počtu nových infekcí po Velikonocích. Opakovaně proto připomínají nutnost dodržování preventivních opatření a varují před jejich podceňováním. „Připomeňme si tradice v bezpečí domova, prosím. Odložme návštěvu blízkých na později. Cestujme jen, pokud je to nutné. Mimo domov si vždy chraňte ústa a nos a dodržujte bezpečnou vzdálenost od dalších lidí,“ zopakovala doporučení Ministerstva zdravotnictví nejen pro Velikonoční pondělí šéfka jihočeských hygieniků.

Už více než dva týdny si Jihočeský kraj udržuje pozici regionu s nejmenším výskytem onemocnění v republice. Relativní výskyt onemocnění COVID-19 činil v neděli večer na jihu Čech 23,25 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Nejvyšší relativní výskyt mezi kraji vykazovala Praha (104,92 nemocných na 100 tisíc obyvatel) a v posledních dnech výrazně vzrostl výskyt onemocnění v sousedním regionu na Plzeňsku (76,21 na sto tisíc), kde se ohniskem stalo Domažlicko.

„O prodlouženém velikonočním víkendu jsme řešili několik nových případů, u nichž jde s největší pravděpodobností o získání infekce z jiného regionu. Prosím proto Jihočechy, aby byli především při cestách do regionu s vyšším výskytem onemocnění a po návratu domů maximálně opatrní,“ doplňuje Kvetoslava Kotrbová.

K nedělní 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS na jihu Čech mezi nemocnými 87 žen a 62 mužů. „Z celkových 149 nemocných jich má nejvíce, čtyřiatřicet, trvalé bydliště na Strakonicku a nově také na Českobudějovicku. Dvaadvacet pozitivních osob je z Českokrumlovska, jednadvacet z Prachaticka, čtrnáct z Táborska, šestnáct z Jindřichohradecka a osm z Písecka,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková. Celkový počet uzdravených v regionu zůstal v neděli na deseti. V souvislosti s COVID-19 jsou v kraji evidovány dvě úmrtí. „Mezi nemocnými je sedm dětí ve věku do 14 let. Třináct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, pětadvacet v kategorii od 25 až 34 let, šestadvacet v kategorii od 35 do 44 let, čtyřiadvacet v kategorii od 45 do 54 let a čtyřiadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 30 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+,“ poznamenala Jitka Luňáčková.

Počet repatriantů, kteří se vracejí ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se v neděli zvýšil o 9 osob na celkových 140. Nákaza byla v minulých dnech prokázána zatím pouze u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény.

Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví byly do krajů rozvezeny testy, určené pro testování pracovníkův sociálních službách. Ty jsou nyní v rámci Jihočeského kraje distribuovány, na Táborsku již testování začalo. Jak doplnila ředitelka KHS Kveta Kotrbová, celkem je distribuováno kolem osmnácti a půl tisíce rychlotestů detekujících protilátky a v průběhu příštích dvou až tří týdnů by mělo být otestováno kolem pěti tisíc pracovníků v sociálních službách na jihu Čech.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID–19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.