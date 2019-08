Podle posledního rozboru byla lipenská voda na pláži v Horní Plané nevhodná ke koupání, v Černé a Lipně je její kvalita jen mírně zhoršená. „V Horní Plané byl zjištěn zvýšený výskyt indikátoru fekálního znečištění, překročena byla hodnota ukazatele chlorofyl-a a byla snížená průhlednost,“ upřesnila Marie Jakschová z Krajské hygienické stanice (KHS). „Koupání nelze doporučit zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a osobám s oslabenou imunitou.“

„Tyto zprávy dávno neřešíme, je to bouře ve sklenici vody a lidi se normálně koupou,“ říká hornoplánský starosta Jiří Hůlka. „Pokud hygienici naberou vzorek po dešti, voda je zákonitě horší, do Lipna steče voda z okolních pozemků a je zakalená. Za pár hodin už je zase čistá. Kdyby ho vzali druhý či třetí den, vyjde to úplně jinak.“

Další vyhodnocení kvality vody KHS zveřejní ve čtvrtek 15. srpna