A to s trasováním kontaktů s osobami nakažených koronavirem. „Samozřejmě jsme vyhověli žádosti Krajské hygienické stanice, jež nutně potřebuje dobrovolníky, kteří by poskytli výpomoc v této nelehké situaci,“ vysvětlil včera tajemník městského úřadu Radim Rouče. „Devět našich kolegů bude s trasováním vypomáhat v sídle českokrumlovské hygienické stanice.“

Pracovníci úřadu se na to včera vyškolili. Školení absolvovali na stanici. I na úřadě se pak budou střídat. „Abychom o ně nepřišli zcela, plánujeme, že každý den odpracují na úřadě čtyři hodiny,“ přidal podrobnosti Radim Rouče. „A stejnou dobu následně vypomůžou s trasováním. Vnímám to tak, že máme-li takovou možnost pomoci, tak je to téměř naše povinnost.“