Ředitel AJG Aleš Seifert vysvětluje: „Uvažovali jsme, jak v coviddobě zaujmout návštěvníky jinak než klasickými krátkými videy či videoprohlídkami.“ AJG zvolila trochu jiná videa se známi osobnostmi, kteří se přímo ve výstavních prostorách vyjadřují k umění. Napodruhé se podařilo zvolit osobnosti tak, aby příspěvky byly genderově vyváženější.

V prvních osmi dílech jste mohli vidět například muzikanta Štěpána Hebíka nebo moderátorku Emmu Smetanu s jejím partnerem Jordanem Hajem. Druhou sérii videí odstartoval herec Hynek Čermák. Dále se můžete těšit např. na zpěvačku Kláru Vytiskovou, herečku Aňu Geilserovo či na koreanistku Ninu Špitálníkovou. Na programu bude další. „Vybírali jsme známé lidi, kteří sami osobě nejsou výtvarníci, ale mají k umění vztah,“ vysvětluje Aleš Seifert.

HEZKÝ DEN V NA JIHU JAKO ODMĚNA

Respondenti nedostali za natáčení honorář, ale mohli si užít hezký den v galerii, kde se díly natáčely. Ve videích uvidíte záběry z výstavy Meziprůzkumy, kam mohli galeristé respondentům vyndat z depozitáře díla, která mají rádi, nebo která jsou nejbližší jejich vkusu.

V části Buď x nebo se dovíte z bleskových otázek vztahující se k umění, které slavní dostali, co preferují. Dále pohovoří např. o svých životech, jak vnímají umění, jaké umělecké dílo si pamatují z dětství aj. „Projevili velký zájem,“ chválí si Aleš Seifert známé osobnosti.

Překvapil galeristy někdo? „Úplně všichni k tomu skvěle přistupovali, byli bezprostřední užili si to a my s nimi. Bylo to pro ně i pro nás zajímavé i přínosné,“ myslí si Aleš Seifert.

Předchozí díly rozpoutaly na facebooku reakce. Všechny vyšlé a další, které teprve přijdou, můžete sledovat např. na facebooku AJG či na instagramu. Aleš Seifert nevylučuje, pokud bude koronakrize a zavření galerie pokračovat nebo se situace znovu vrátí, že se bude točit dál.