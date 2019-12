Jedním z více než dvou set měst a obcí, kde se v pondělí navečer protestovalo za odstoupení premiéra Andreje Babiše, znovu byl i Český Krumlov. Na akci "Máme toho dost! Demisi!" na náměstí Svornosti svolal příznivce hnutí Milion chvilek pro demokracii už poněkolikáté Krumlovák Pavel Kantner.

Krumlovští se znovu sešli na náměstí, aby demonstrovali proti premiéru Babišovi. | Foto: Deník / Zuzana Gabajová

Jednání premiéra podle něj poškozuje celou Českou republiku a její demokratické směřování. "Po třiceti letech demokracie máme co slavit, tehdy jsme demokracii neměli, dnes ji máme. Ale nenápadně a pozvolna ji ztrácíme," vysvětlil. Neplatí podle něj ani neustále omílaný mýtus o tom, že demonstranti vlastně protestují proti výsledkům demokratických voleb. "Nepřímo jsme osočováni z toho, že jsme to vlastně my, kdo nerespektuje demokracii a její pravidla, ale ve skutečnosti to je přesně naopak. My pouze reagujeme na nerespektování základních mechanismů demokratického právního státu jejich nejvyššími představiteli, kteří jsou sice zvolení, ale nejsou vyvolení, i když přesně to si o sobě myslí."