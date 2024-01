Metr sněhu, v provozu všechny čtyři lanovky a deset kilometrů sjezdovek a navrch testování lyží a víkendový závod pro handicapované sportovce. To všechno slibuje mrazivý víkend v lipenském skiareálu, jemuž předcházela páteční policejní akce, Bezpečně na sjezdovce.

Policisti vyrazili do skiareálu Lipno na preventivní akci Bezpečně na sjezdovce. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Na Lipně u spodní stanice lanovky Jezerní svůj stan rozbili v pátek dopoledne jihočeští policejní preventisté a tiskoví mluvčí. Budili zájem hlavně u nejmladší části lyžařstva. „Seznamujeme nejen děti se základními pravidly, jak se chovat na sjezdovkách, a s nebezpečnými situacemi při zimních sportech, a aby to nebylo tak suchopárné, připojili jsme i různé soutěže pro děti, za které si odnášejí drobné odměny,“ přiblížil Jiří Matzner. Děti si mohly zaházet míčkem na cíl, skládaly puzzle nebo hádaly dopravní značky.

Řeč přišla i na čtvrteční smrtelnou kolizi 39leté lyžařky z Česka na Kitzsteinhornu v solnohradském Pinzgau, která najela na sjezdovce zezadu do 43leté lyžařky, která je také z Česka. Mladší z lyžařek se po srážce nepodařilo oživit. „I na svahu je třeba dodržovat jasně daná pravidla: např. ten, kdo jede seshora, musí respektovat toho, kdo jede pod ním, objíždí se s odstupem, když se něco někomu přihodí na svahu, je dobré nad místem, kde zůstane, zapíchnout do kříže lyže nebo hůlky a upozornit ostatní na nebezpeční,“ vyjmenoval.

Policisté sebou tentokrát neměli radar na měření rychlosti, kterým loni naměřili některým lyžařům rychlost přes 45 km/h. „Dnes je na silnicích první letošní velká bezpečnostně-dopravní akce, takže kolegové z radary jsou v terénu,“ vysvětlil Milan Bajcura.

Policisté varovali i před krádežemi. „V sezóně řešíme hlavně vloupání do vozidel, nabádáme proto lidi, aby v autech nenechávali cenné věci na viditelných místech. Objevují se tu také vloupání do apartmánů. Lákadlem pro zloděje mohou být i např. věci ponechané bez dozoru na balkóně,“ upozornil. „Řešili jsme tu také velkou krádež několika desítek párů lyží a snowboardů z půjčovny. Pachatele se podařilo odhalit, šlo o organizovanou skupinu, která páchala trestnou činnost po celé republice. A v létě je to klasika, neuzavřené stany a volně ložené věci bez dozoru.“