Koridory pro plavce, zóny s omezenou rychlostí na některých velkých vodních plochách, nebo zkoušky pro každého, kdo si chce pořídit malé plavidlo a brázdit s ním vody českých řek či údolních nádrží. To jsou opatření Státní plavební správy ke zvýšení bezpečnosti na hladině. Stále se zpřísňují, přesto nestačí k tomu, aby se zcela eliminovaly nehody na vodě.

"Od začátku roku jsme řešili čtrnáct plavebních nehod," upozornila o víkendu při akci Bezpečně na vodě u přehrady Orlík ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Šéfka Státní plavební správy (SPS) byla na akci, na které se podílela i policie nebo vodní záchranáři, snadno rozeznatelná. Byla totiž oblečena stylově v uniformě připomínající kapitánské ustrojení na velké lodi. Protože ústrojový předpis vedle civilního oblečení upravuje pro některé zaměstnance SPS i slavnostní služební odění, které vychází z historických uniforem úřadu, jehož tradice sahá až do rakouského mocnářství. S úsměvem ale upozornila, že jde o uniformu spojenou s funkcí ředitele, nikoliv s nějakou lodnickou hodností.

Už 61 přestupků

Kapitány, většinou oficiálně nazývané vůdci malých plavidel, ovšem úřad kontroluje (podobně jako třeba říční policie v některých lokalitách). Především proto, aby se zamezilo nehodám, protože na českých hladinách je stále živěji. "Od začátku letošní plavební sezony jsme zkontrolovali 242 lodí," uvedla Klára Němcová za SPS ke statistice platné do víkendu a dodala, že se ukázalo 61 přestupků. Nejčastěji, konkrétně v 21 případech, se jednalo o nerespektování dopravního značení. Zpravidla šlo o prohřešek proti režimu plavby. V některých částech velkých vodních ploch se totiž chrání bezpečnost plavců i samotných plavidel tím, že je přikázána snížená rychlost. V takzvaném výtlačném režimu má totiž loď plout vodorovně na hladině. Je zakázáno mít příď výše než záď, jak se děje při vyšších rychlostech.

OBRAZEM: Tonoucím se figurantům pomáhali na Orlíku z vody psi

Státní plavební správa působí na Vltavě, Labi, Moravě, Orlíku nebo Lipně i na dalších vodních plochách. Letos už šetřila i 14 plavebních nehod, které se staly většinou při motorové plavbě. "Většinou šlo o malé nehody," řekla ale Klára Němcová s tím, že se jednalo třeba o karamboly při míjení nebo přistávání. A nemusí jít pouze o kolize motorových lodí. Šlo například i o srážky motorových lodí s kajakem nebo s veslařem.

Pásma na Orlíku i Slapech

Výše zmíněný výtlačný režim plavby je stanoven podle ředitelky SPS například pro Orlík v jednom pásmu, na Slapech pro dvě pásma. Zavedeny byly od roku 2017. "Opatření bylo přijato po jednání s místní samosprávou, policií," naznačuje Klára Němcová, že se o věci vedla širší debata. "Jsou to pečlivě vybrané úseky s největší frekvencí provozu," dodala Klára Němcová. Jedním z impulzů byla tragická nehoda, kdy po kolizi vodního skútru s pramicí zemřela osmnáctiletá dívka. Vedle bezpečnosti pak výtlačný režim také méně nahrává erozi břehů, protože se nevytváří takové vlny.

Provoz na českých hladinách neustále roste. "V roce 2010 jsme evidovali na 10 000 malých plavidel, dnes je to 20 360," upozornila Klára Němcová. Každý rok pak v poslední době složí zkoušku na vůdce malého plavidla 3,5 tisíce lidí. I kvůli vyššímu provozu proto byly zavedeny i "rezervace" pro plavce. Jsou to vymezené plochy, kam nesmějí plavidla. "Na Slapech jich je čtrnáct, na Orlíku osm," řekla ke koridorům pro plavce Klára Němcová. Plavec může koridor samozřejmě opustit, ale uvnitř je mu zaručeno, že se nepotká s lodí.

Bezpečnostní desatero

Pro zvýšení bezpečnosti na vodě sloužila i akce na Orlíku v sobotu 16. července 2022. Návštěvníci při ní dostali i leták s desaterem bezpečného pobytu u vody, který upozorňuje třeba na to, že na plavidlech mají děti vždy mít řádně upevněnou záchrannou vestu, pro plavání na větší vzdálenost od břehu má mít člověk vhodný doprovod, nemá skákat do neznámé vody a koupat by se neměl uřícený, po jídle nebo v blízkosti jezu či hráze.

