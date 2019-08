„Vezmi si šálu takhle,“ ukazuje slečna na workshopu akrobacie na šále chlapci. „Obtočit a zatáhnout,“ radí mu, jak ji správně omotat kolem nohy, zatímco opodál zkouší hrát malí muzikanti.

Na mostě vyrostlo několik stánků. Z Českých Budějovic přijela s ukázkou knihvazačství Jana Gutteková. „Snažím se zpřítomnit lidem historické řemeslo,“ vysvětluje žena nad pultem s alby, notýsky a knihami s ozdobnými deskami. I když prší, na akci se jí líbí. „Organizátoři mě vybavili igelitem,“ směje se. „Mám radost, že tu jsou zapomenutá řemesla, opodál slečna tká,“ kýve bradou.

„Tohle je Karel, buďte na něj něžná,“ představuje slečna Jaruška čtyřlistý tkalcovský stav paní, která si chce řemeslo vyzkoušet. Společně vytvoří několik řad, než zájemkyně zkusí tkát sama.

Oproti loňskému létu přibylo na třetím ročníku akce podle šéfa kultury Jana Ivanegy hlavně umění, zatímco loni byl den Řeka žije uměním zaměřený spíše na hudbu. Tentokrát se konal jeden koncert večer, a to skupiny Riverside Project. Jan Ivanega zájemce provedl areálem a interpretoval jim sochy Michala Gabriela Apokalyptičtí jezdci, které zdobí most v rámci letní interiérové výstavy Umění ve městě.

Na mostě vystavoval sklář Petr Janský či umělec Rudolf Samohejl. Ten vytvořil sochu v podobě pingpongového stolu přímo pro Artmost. „Je to interaktivní socha,“ říká nad stolem, kde děti hrají ping pong. Že by se poškodila, se nebojí. „Naopak je proto, aby sloužila lidem, aby se na ní jen nekoukalo a nechodilo se kolem. Tahle socha je jiná,“ ujišťuje. Do desky, která ještě den předem usychala, zatavil předměty, které našel – plastové kuličky, drát nebo provazy. Na mostě jako Apokalyptičtí jezdci nezůstane. „Pak bude putovat do Berlína,“ dodává autor.

I přes počasí se kolem Jana Ivanegy a jeho výkladu sešel hlouček lidí. „Zvládneme to v dešti?“ ptá se, zatímco lidé kývají pod deštníky. Dozvídáme se, že jezdci symbolizují křesťanskou vizi konce světa. „Jako severský ragnarok,“ vysvětluje šéf kultury.

Podívat se přišla také paní Barbora se synem Ondřejem jako každý rok. „Jsou tu zajímavé věci, třeba módní přehlídka,“ říká obyvatelka Týna. Co se nejvíc líbilo synovi? „Byli jsme nadšení z pingpongového stolu,“ usmívá se matka.