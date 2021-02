Při této soutěži si podle organizátorů z kempu Jestřábí I. přijdou na své snad úplně všichni sportovci, kteří milují výzvu Lipno Ice Marathonu a chtějí si poměřit své síly sami se sebou, ostatními a hlavně s přírodou. Vše se samozřejmě bude konat za dodržení všech současných přísných hygienických norem a pravidel.

Co je Training Day? Lipno Ice Marathon Training Day je alternativou pro závod, který se letos v běžném režimu nemůže konat z důvodu nařízení vlády. Jedná se tedy o sportovní aktivitu, kdy oragnizátoři zájemcům umožní přihlásit se do virtuálního závodu, změřit si svůj čas na reálné trati a poměřit svůj výkon s ostatními atlety. To vše individuálně a v souladu se všemi opatřeními proti šíření nákazy.

Na webové stránce Ice Marathonu pod Registrací naleznete odkaz pro registraci do Lipno Ice Marathon Training Day. Cena registrace je 200,- Kč a zahrnuje občerstvení a finisherskou medaili, kterou po absolvování tratě obdržíte u výdejního okénka v místě startu.

Nadmořská výška závodu je 729 m. n m, terén: led, sníh, nezpevněný.

Popadla Vás někdy touha dokázat sami sobě, že uběhnete dál, vyskočíte výš, dojedete na konec světa, potopíte se hlouběji? Prvním krokem v případě běžeckého maratonu je obout tenisky a začít trénovat. Lipno Ice Marathon je však něčím výjimečný. Nestačí „jen“ umět běhat a vydržet tradičná maratonskou vzdálenost 42,195 km. To vše totiž musíte zvládnout i v těch nejtřeskutějších českých mrazech na sněhu a ledu.

Tohle není závod pro bábovky.