Do konce listopadu zabalit, během prosince rozvést po obcích na Krumlovsku. V kanceláři Osobní asistence na krumlovském sídlišti Mír chystají více než stovku dárků pro seniory, kteří zůstávají v době Vánoc sami. Ještě jim ale část nadílky chybí, a tak ICOS, pod nějž Osobní asistence spadá, oslovil veřejnost, zda by nechtěla přispět na dobrou věc.

Hanka Šustrová (2. zleva) z ICOSu Český Krumlov s kolegyněmi a loňské dárky pro opuštěné seniory. Letos bude balíčků o poznání víc. | Foto: ICOS Český Krumlov, o. p. s.

„Sbíráme drogerii a potraviny. Velkou radost mají senioři i z ručně vyrobeného cukroví, ideálně perníčků,“ přiblížila Hana Šustrová z ICOS Český Krumlov, o. p. s. Senioři ve vánočním balíčku najdou třeba šampon, mýdlo nebo krém na ruce, z potravin kávu, čaj či trvanlivé sladkosti. „V žádném dárku nechybí ani vánoční dekorace, lidi nám je háčkují, ozdoby vyrábějí také děti.“

Tady už mají nazdobené stromečky. Pomohly i děti z krumlovských škol a školek

Seniory potěší i ručně vyráběná a psaná přáníčka, která pro ně chystá krumlovská škola Za Nádražím, přidá se i krumlovská knihovna.

A proč v ICOSu myslí právě na opuštěné seniory? „Pro děti se ve městě pořádá spousta akcí, ale trochu se zapomíná na naše starší spoluobčany, kteří nikoho nemají,“ vysvětlila Hanka Šustrová z ICOSu. „Zejména na ty, kteří žijí sami doma, mimo domovy seniorů.“

„S nápadem rozdávat vánoční dárky přišla kolegyně Lucka Stupková, krumlovská zdravotní sestra. Je spousta důchodců, které o svátcích nenavštěvuje rodina. Těch, na které si nikdo nevzpomene, není vůbec málo,“ dodala PR manažerka ICOSu, která má na starosti také fundraising. „Chtěli bychom zařídit, aby každý z nich dostal dárek.“

ICOS balíčky v prosinci rozveze po obcích. „Máme kontakty na všemožné úřady a obce v okolí Krumlova. Někde se přidali, někde si to řeší po vlastní ose. Například v Loučovicích spolupráce funguje skvěle. Tam seniory obchází učitel Tomáš Procházka s dětmi, už teď se na to všichni moc těší, jak zase udělají babičkám a dědečkům radost,“ přiblížila. Právě do Loučovic letos z ICOSu zamíří zhruba dvacítka krabic.

Dárky poputují také třeba do Kaplice, kde je několik ubytoven, kde žijí opuštění senioři. „Stejně tak jsme oslovili domovy seniorů. Ty si ale většinou nadílku dělají samy, využívají i akci Ježíškova vnoučata Českého rozhlasu,“ vysvětlila Hana Šustrová s tím, že loni nabalili 81 dárků, ale letos jich bude o poznání víc, a právě proto oslovili veřejnost, zda bych se nechtěla připojit..