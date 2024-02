Loni šedesát tisíc korun, letos bezmála osmdesát. Klaplo to, občané Českého Krumlova, za pomoci návštěvníků z Česka i ciziny, překonali loňský rekord. Téměř desítka restaurací a školáci navařili bez nároku na odměnu dvanáct druhů polévek, které si jednotlivci či zaměstnanci místních podniků, úřadů nebo škol mohli objednat předem a nechat si je dovézt, anebo si zašli v pondělí 26. února na náměstí Svornosti ke stánku.

Polévka, která pomáhá. V Českém Krumlově na náměstí Svornosti se konal už čtvrtý ročník této dobročinné akce. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Předem bylo objednáno 92 polévek, do rozvozů šel nejvíc japonský ramen, fazolačka a kulajda,“ přiblížila Květa Škrabalová, koordinátorka Preventivních programů Spirála a PR manažerka českokrumlovské organizaci ICOS, o. p. s., která na Krumlovsku zajišťuje sociální a na ně navazující služby. Právě ICOSu výtěžek z akce Polévka, která pomáhá, poputuje, a to na jejich dobrovolnický program.

„Přišly jsem s kamarádkou na polévku jako každý rok, já si loni vyzkoušela indickou, která byla vynikající, a tak jsem si ji dala znovu, a tady Jarmilka si dala japonský ramen,“ svěřila se přímo u stánku s polévkami na náměstí Krumlovačka Jana Vorlová. „Beru si ji sebou, protože doma držíme každé pondělí půst, a tak si ji dám až zítra. Ale přišla jsem i tak, abych podpořila dobrovolnictví v Českém Krumlově.“

Svou zelnici plnou lásky na náměstí Svornosti zákazníkům přijeli do Krumlova nabídnout žáci ze základní školy ve Větřní Filip Kotlár, Lukáš Kotlár a Jan Agorovič. „Lidem chutná, z toho máme velkou radost. Vařili jsme ji společně se Šarlotou Kotlárovou, Dominikou Neumanovou a Jardou Hambergerem,“ vyjmenoval Filip Kotlár. „Recept je od paní ředitelky a vařili jsme ji s paní asistentkou Petrou Pechovou, která je tu s námi na náměstí, s naším panem učitelem třídním a s paní kuchařkou v naší školní kuchyni.“ Kromě Větříňáků polévku připravila také krumlovská ZŠ Linecká.

Na snímku Tomáš Zunt, ředitel ICOSu Český Krumlov, který dostal na starosti umývání nádobí.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Koncept této akce vymyslel táborský spolek Polévka, která pomáhá. Nás asi před pěti lety oslovili, zda bychom nechtěli spolupracovat, a my na to rádi kývli,“ vysvětlil ředitel ICOSu Tomáš Zunt, který dostal na pondělní akci na starosti neobvyklou roli: mytí nádobí. „Poskytují nám technologii, jako jsou ohřívací nádoby, stánek a podobně. A každý rok také přijedou a pomáhají nám.“

ICOS peníze využije na dobrovolnictví

Ingrid Jílková, výkonná ředitelka sociálních služeb ICOSu, přiblížila, na co všechno přesně peníze půjdou. „Dobrovolnické centrum se dá dlouhodobě těžko ufinancovat. Nejsou na to žádné dotační programy a pomoc dárců je pro nás zásadní. Peníze tak jdou zejména na provoz: platíme koordinátory, pojištění, vzdělávání, supervize dobrovolníků, materiál, nájemné… Máme řadu dobrovolníků, kteří sice pracují zadarmo, ale dobrovolnictví zadarmo opravdu není. To je trochu zkreslená představa. Někdo se o dobrovolníky musí postarat, někdo je musí pojistit atd.“

„K našim nadšeným dobrovolníkům a zaměstnancům se letos přidaly restaurace Egon Café, Drunken Coffee, Food & Wine Bar KLiKA, Pivnice Na Hrázi, Konibar Kájov, Hotel U Matěje z Černice a MOLO Restaurant,“ vyjmenoval Tomáš Zunt. „Dvě polévky uvařily také žáci základních škol. Druháci ze ZŠ Linecká přichystali bramboračku a žáci ze ZŠ Větřní moravskou zelnici.“

Benefiční koncert na osobní asistenci

Další akce v podobném duchu se chystá na 24. dubna. „Festival Krumlov pro nás pořádá benefiční koncert v Městském divadle. Výtěžek tentokrát půjde na osobní asistenci. Máme asi sedmnáct osobních asistentek, které jezdí po celém Krumlovsku a Kaplicku do domácností, případně jako doprovod k lékaři apod.“ Nebýt ICOSu, na Krumlovsku nemá asistenci kdo poskytovat. „Máme částečnou podporu od státu, jelikož jsme součástí základní sítě poskytovatelů této služby, ale přispěje nám tak padesáti, šedesáti procenty a zbytek peněz musíme shánět sami. Bez dárců se tak vůbec neobejdeme. Mohou přispívat jak soukromí dárci, např. přes darujme.cz, kde máme svoji stránku. Tam si mohou vybrat službu, kterou by rádi podpořili, a je to i daňově uznatelné. A podporují nás také obce či místní firmy, což je úžasné a jsme za to vděční.“

„Benefiční koncert zazní jako předehra 33. ročníku Festivalu Krumlov. Na programu budou dojemné i romantické skladby vrcholných českých skladatelů Josefa Suka, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořáka,“ přidala podrobnosti mluvčí Festivalu Krumlov Marie Rydlová. „Poslední trojku přidá Trio Incendio, které se etablovalo jako jeden z nejvýraznějších mladých evropských souborů.“