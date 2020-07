Už v 11 hodin začala hasičská soutěž ve vaření guláše v kotlíku nad ohněm. Hasiči mysleli i na děti, takže na ně čekala řada zábavných činností včetně jízdy na koni. V pivním stanu vyhrávala kapela Doubravanka, mezitím do Loučeje svážely návštěvníky z okolí dva mikrobusy.

To už na návsi na pěti ohništích bublaly prakticky hotové hovězí guláše. Kolem nich se činilo pět týmů z Loučeje, Chlumu, Stupné, Chmelné a Mříče.

„Nápad vařit guláše byl spontánní,“ vysvětloval hlavní organizátor Pavel Rubenvolf, starosta SDH Loučej. „Přemýšleli jsme s manželkou, čím program vylepšit, a tak jsem zašel za starostou Křemže s návrhem, že bychom mohli udělat soutěž ve vaření gulášů, když byl kvůli koronaviru zrušen Křemežský víkend, kde se tato soutěž vždy odehrává. Tak by se tradice nepřerušila.“

Hasiči z Loučeje vše dali dohromady, vytvořili pro soutěžící zázemí. „A pozvali jsme Doubravanku s tím, že by nám Doubravanka mohla dělat porotu,“ pokračoval Pavel Rubenvolf. „Muzikanti místní neznají, tak vzorky guláše nezaujatě zhodnotí a podle toho se určí, kdo bude vítěz. Navaříme plné kotlíky a pak budeme guláše rozdávat ve stanu lidem.“

Týmy kuchařů se během vaření navzájem popichovaly, hecovaly a věděly jedno: ať vyhraje kdokoliv, bude to vítězství společné. „Starosta totiž dá vítěznému družstvu sud a všichni se u něho pak znovu sejdeme a společně ho vypijeme,“ vysvětlili členové Guláš party z Mříče ve složení tři dospělí a dvě děti. „Vždy se vařil guláš vepřový, letos poprvé děláme hovězí. Všichni jsme dostali maso, cibuli, papriku, sádlo a kotlík. Další ingredience a vývary už si dodává soutěžní tým. My tam nic speciálního nemáme, jenom jsme tam přidali pivo, kterým jsme podlévali maso. Vaříme to tu už asi čtyři hodiny.“

Pozoruhodné bylo, že v týmu Chmelné se sešli tři bratři Kmochovi a v týmu Stupné zase tři bratři Troupovi. „Naší zvláštní ingrediencí je - to můžeme prozradit - že tam dáváme vojenský prášek,“ říkali se smíchem bratři Kmochovi. „Co to je? To je právě ta tajná ingredience!“ V každém případě guláš měli výborný. Tým ze Stupné loni se svým gulášem na Křemežském víkendu vyhrál. „Dnes tu tedy obhajujeme vítězství. Obhájit ho se ale ještě žádnému týmu nepovedlo.“

A jakou zvláštnost měl domácí tým z Loučeje? „Náš guláš je vařený s láskou,“ říkali. „To je tím, jak se pod ten guláš topí,“ nechal se slyšet topič. „Je třeba vědět, kdy ho můžeme šlehnout, kdy ho zase trochu poválet, trošku se s ním pomazlit, je to zkrátka celé o přístupu. Prostě je vařený s láskou. A támhle paní z týmu Chmelné nám k němu přivezla výborný pečený domácí chléb. Zrovna ho vyndavá a je úplně vynikající.“

Hojná účast návštěvníků místní hasiče potěšila. „Jsem spokojen nadmíru, to jsme nečekali,“ pochvaloval si Pavel Rubenvolf. „Loučej je úplně plná, tolik aut tu ještě nezažila.“