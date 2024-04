Je to malotřídka o dvou třídách, kam letos chodí třiadvacet dětí, ale může se pochlubit nejmodernější technologií. Obec Zubčice, která tamní základní školu zřizuje, pořídila zbrusu novou interaktivní tabuli. A jsou z ní nadšené jak ředitelka s učitelkou, tak všechny děti.

V malotřídní škole v Zubčicích pořídili do kmenové učebny novou interaktivní tabuli. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Tabule najde využití prakticky ve všech vyučovacích hodinách. „Ve vlastivědě, při češtině, matematice, při angličtině… Je to opravdu skvělý pomocník,“ shrnula ředitelka školy Martina Štěchová chvíli poté, co se skupinkou dětí předvedly praktickou ukázku, jak procvičují počítání v anglickém jazyce. Kluci se předháněli, kdo jako první na tabuli zaklikne správnou odpověď. „Je to další forma práce s učivem a hlavně to děti nesmírně baví,“ říká ředitelka.

Do deseti měsíců byla zdravé miminko. Pak jí ale virus oparu napadl mozek

Ve školy používají tzv. interaktivní učebnice. K papírovým verzím, které si kupují, od vydavatelství za určitý počet výtisků dostávají zdarma programy, které využijí i na nové interaktivní tabuli. „Krásně tím propojíme učebnice s pracovními sešity. Ve škole máme i tablety, děti rády nakouknou i do papírových encyklopedií. V tomto ohledu to je další rozšíření výuky,“ vysvětluje Martina Štěchová.

Interaktivní tabuli mají i ve druhé třídě malotřídky. „Ta je ovšem podstatně starší model a je to znát. Třída se musí napřed zatemnit, aby na tabuli bylo vůbec vidět, a pouze zrcadlí monitor počítače, ze kterého se obsluhuje, nefunguje samostatně jako nová tabule,“ vylíčila ředitelka. „Chce to přípravu, není to ze vteřinu na vteřinu, paní učitelka musí přijít dřív a všechno si připravit. Vedle stačí tabuli zapnout a frčíme.“

Krumlovský medvědář zve na vítaní jara. Budou medvědí hody

Nová interaktivní tabule samozřejmě slouží i jako ta klasická, psací. Na boční bílá křídla s keramickým povrchem, která se zavřou přes monitor, se dá normálně psát barevnými popisovači. Má také výškově stavitelný pojezd.

Tabule značky Samsung vyšla na 150 tisíc korun a Zubčice, jež mají něco přes 400 obyvatel a 9 milionů v rozpočtu na celý rok, ji získali díky dotaci z Evropské unie a Státního zemědělského intervenčního fondu. „Dotaci jsme získali přes šestou výzvu Programu rozvoje venkova (PRV), kterou vyhlásila Místní akční skupina Pomalší,“ vysvětlila starostka obce Hana Slámová. „Určitě by se nám hodila ještě jedna tabule do druhé třídy, i na ni bychom ale museli získat dotaci.“

Do zubčické školy chodí 23 dětí, od dalšího školního roku přibude dalších osm. „Rosteme, ale dalším dětem z okolí se rozhodně nebráníme,“ dodala starostka. „V naší škole je téměř rodinné prostředí. Máme i družinu, jídelnu a malou tělocvičnu, děti tráví velkou přestávku a odpoledne venku, na návsi nebo na školní zahradě. A pokud to počasí dovolí, i na hodiny prvouky, přírodovědy nebo výtvarné výchovy se chodí na zahradu nebo třeba do lesa a na louku.“

Zdroj: Se svolením MAS Pomalší