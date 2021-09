Jak Českokrumlovský deník před rokem informoval, besednická kaple betlémská se vrátila k životu. A to díky ochotným dobrovolníkům v čele s farářem Karlem Filipem. Předtím stav kaple betlémské v Besednici, která náleží Československé církvi husitské, vůbec nebyl dobrý. Omítka zvenku i vevnitř se loupala, strop hyzdily praskliny. Podlahu pokrývaly koberce, pod nimiž se rozlézala plíseň. Kapli už prakticky nikdo nenavštěvoval.

Ujal se jí farář Karel Filip: „Bylo mi to líto zejména kvůli manželům Tetenkovým, kteří se o vybudování kaple před 65 lety zasloužili.“ Budování kaple se obětavě věnovali ředitel základní školy Tetenka se svou chotí. „Kaple bylo škoda, tak jsme se ji ještě pokusili zachránit.,“ vyprávěl bratr Karel Filip. Využil na to peněz, které byly na účtu, a zbytek prací provedl s pomocí dobrovolníků svépomocí.

Kapli pak ozdobily obrazy křížová cesta od výtvarnice Ditty Kůtové z Ledenicka. „Teď vyrábí ještě betlém z keramiky,“ prozradil Karel Filip. „Když je to kaple betlémská, tak tu bude betlém.“

Právě připravoval malou boční místnost na jednoduché, levné ubytování pro skromnější návštěvníky Besednicka. „Je to fara nebo modlitebna,“ ukazoval. „Aby byla přes léto využitá, chci ji nabídnout církvi nebo jiným zájemcům na pobyty v krásné přírodě. Je tu nová koupelna, nechybí kuchyňka, nějaké ty postele a kamna. Je tu vše potřebné pro skromné ubytování. Nyní mají přijet dvě paní z Prahy.“

Mezitím se další muž činil u jezírka na zahradě. „Kamarád ho vykopal, já jsem ho vydláždil a dnes do něho nastěhujeme rybičky. Podobné jezírko jsem udělal v Husově domu v Budějovicích, kde jsem farářem a funguje to. Myslím, že jezírko, vodní živel, to tu oživí.“ Může překvapit, že na zahradě u kaple je i ohniště. „To jsem tu udělal jako první, abychom si tu s pomáhajícími dobrovolníky upekli buřty. Ten kamenný stůl vedle jsem také postavil jako první. Říkal jsem si: Začneme od stolu.“

Druhého října, při bohoslužbě na díkuvzdání, čeká kapli a věřící návštěva bratra patriarchy. „A začátkem adventu rozsvítíme moravskou hvězdu,“ doplnil farář. „K tomu bude zpívání a prezentace nového betlému. Uvidíme, co opatření dovolí.“