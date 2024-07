Mezi klíčové projekty patří například rekonstrukce plynové kotelny a projektování zateplení v MŠ Tavírna, projektování zateplení v MŠ Vyšehrad, vybavení počítačové učebny v ZŠ Linecká, pořízení kuchyňského robota, rekonstrukce sportovního povrchu tělocvičny a instalace schodolezu na ZŠ Plešivec či pořízení nového konvektomatu a rekonstrukce odborných učeben a sportovního povrchu tělocvičny na ZŠ Za Nádražím.

ZŠ Plešivec

ZŠ Plešivec získalo nové oplocení, na zakázku byla vyrobena nová samonosná brána a vstupní branka. Náklady na rekonstrukci činily 340 tis. Kč. Oplocení, bránu i branku na zakázku zhotovilo Zámečnictví Pavel Mitro. Kromě toho byl do základní školy pořízen nový kuchyňský robot a schodolez.

Největší radost však žáci ze základní školy na Plešivci budou jistě mít z nových počítačů a dalšího příslušenství v hodnotě více než 1 mil. Kč, které budou pořízeny do dvou odborných učeben informatiky. Tato investice je spolufinancována z dotačního programu IROP Vzdělávání.

„Během letních prázdnin proběhne také pravidelná údržba školy, výmalba a oprava tříd pro nový školní rok. Kromě nového oplocení a vybavení do IT učeben se chystáme ve spolupráci s městem na rekonstrukci sportovního povrchu v celé tělocvičně, dále chystáme opravu a rekonstrukci kabinetů a prostor pro uklízečky,“ přibližuje investice na ZŠ Plešivec ředitel školy Lukáš Boháč.

ZŠ Linecká

Stejnou radost budou mít také žáci ze ZŠ Linecká, protože zde se během letních prázdnin vybuduje nová větší IT učebna. Tato rekonstrukce včetně pořízení vybavení IT učebny je taktéž spolufinancována z dotačního programu IROP Vzdělávání.

„Zásadní investicí, která je však dosud v jednání, by měla být rekonstrukce povrchu na školním dvorku ve vnitrobloku,“ nastínil plány na ZŠ Linecká její ředitel Petr Požárek. „Během letních prázdnin plánujeme tradiční údržbu školy, výmalbu tříd. Investujeme také do stínící techniky do tříd, žaluzie doplňujeme také do kanceláří,“ uvedl Petr Požárek.

ZŠ Za Nádražím

Na základní škole Za Nádražím v letošním roce dojde k rekonstrukci odborné učebny – cvičné kuchyňky. Nutné jsou stavební úpravy (dojde k demolici stávající sádrokartonové příčky, stávající staré lino a dlažba budou nahrazeny novými vinylovými podlahami, nutná je také úprava rozvodů vody a kanalizace). Do zrekonstruovaného prostoru bude pořízen nový atypický nábytek a samozřejmě také kuchyňské vybavení. Celkem rekonstrukce této odborné učebny vyjde na 1,4 mil. Kč (více než 700 tis. Kč za stavební práce, téměř 600 tis. Kč za vybavení nábytkem od společnosti JINDRA kuchyně – interiéry, a 150 tis. Kč za kuchyňské vybavení od společnosti Tescoma). Projekt bude spolufinancován z dotačního programu IROP Vzdělávání.

„Pro tento školní rok je ještě v jednání výměna sportovní podlahy v tělocvičně a oprava tartanového povrchu na školním hřišti. Vzhledem k tomu, že jsou to finančně velmi nákladné akce, v současné době řeší tyto zakázky zřizovatel,“ doplnila ředitelka ZŠ Za Nádražím Ivana Severová.

Nové vybavení dostanou také kuchařky ze ZŠ Za Nádražím, kterým v kuchyni přibyde elektrický bojlerový konvektomat v hodnotě téměř 590 tis. Kč. Konvektomat je profesionální kuchyňské zařízení, které (mimo jiné) kombinuje vlastnosti horkovzdušné a parní trouby. Je tedy vhodný pro mnoho způsobů tepelné úpravy jídel, včetně pečení, smažení, grilování, vaření v páře nebo blanšírování. Mezi výhody této technologie můžeme řadit krátké časy vaření a šetrnější způsob úpravy pokrmů, které obě vedou k vyšší nutriční hodnotě připravovaných jídel a zachování vyššího množství vitamínů, v porovnání s běžnými způsoby tepelné úpravy.

ZŠ T. G. Masaryka

Na ZŠ T. G. Masaryka přešli na nové připojení internetu optickým kabelem: „Internet se nám tak zrychlil osminásobně a čtyřnásobně zlevnil,“ uvedl ředitel školy Josef Haláček. „Nakoupili jsme nové notebooky do učebny informatiky. V květnu jsme museli sanovat část zdí ve školní jídelně a zajistili jsme výmalbu další části školy v bloku školní družiny,“ pokračuje ve výčtu letošních investic.

Na hlavní prázdniny je naplánovaná přestavba učebny výtvarné výchovy a přilehlých prostor v hodnotě do 720 tis. Kč. Vzniknout by měly dvě třídy: ateliér – alternativní učebna výtvarné výchovy, a jedna další nová nekmenová třída - odborná učebna přírodních věd. „S přestavbou ve druhém patře se opět posuneme v budování koridorů pro datové sítě a elektroinstalace,“ doplňuje Josef Haláček, ředitel ZŠ T. G. Masaryka.

„Na účtu máme již 274 tis. získaných z grantu Digitální propast 2. Z těchto prostředků pořídíme iPady s Apple pencil. Zpracováváme rovněž podklady pro nákup interaktivních tabulí do odborných učeben z grantu Jan Ámos Komenský, které bychom letos měli rovněž instalovat. V jednání je i asfaltování svačinového koutu na pozemku školy v severní části, což koresponduje s dlouhodobým konceptem využití venkovních prostor školy. Stejně tak úprava svahu u školního hřiště, kam by měly přijít nové lavičky. Doplnit tyto výdaje by měly drobné nákupy nábytku a malé stavební opravy na školním dvoře,“ upřesnil Josef Haláček.