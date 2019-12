Z celého okresu se na Středisko praktického vyučování na Trojici v Českém Krumlově sjížděli v úterý, a také dnes, osmáci a deváťáci základních škol. Chtějí je tam nalákat na některý z učebních oborů.

„Já ještě přemýšlím, kam na školu, rád bych šel buď na kuchaře-číšníka, anebo na truhláře,“ svěřil se Daniel Škatula z Vyššího Brodu, který je v deváté třídě a na rozmyšlenou má čas do 1. března 2020, kdy je poslední termín odevzdání přihlášek na střední školu. „Ale asi do Trhových Svinů, protože tam je i moje sestra.“

„Moc jich ale není, všichni chtějí jít na maturitní obory, a přitom by se u nás mohli vyučit, naučit se řemeslo a pak si maturitu další rok dodělat. Měla by stejnou váhu jako z jiných škol,“ podivuje se nízkému zájmu o učení vedoucí střediska Pavel Postl. „Je to ovšem hodně na rodičích, podle mě by to tady u nás spoustu dětí bavilo víc než na střední škole. S výučním listem a s maturitou by měly víc možností, jak se uplatnit.“ Doufá, že se situace zlepší v příštích letech, kdy ze základních škol bude vycházet silná generace potomků tzv. Husákových dětí, narozená po roce 2005.

ZAPOJILI SE I NEZAMĚSTNANÍ

Krumlovský Úřad práce na Den řemesel pozval také mladé uchazeče o práci, kteří mají jen základní vzdělání, s nabídkou, že by si mohli udělat výuční list.Řady žáků krumlovského učiliště, které stojí o každého z nich, tak tento žák nerozšíří. Našlo se ale několik jiných, co o tom uvažují.